Матвиенко предложила наказать Новака за волокиту с внедрением «умных» счетчиков

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики Александр Новак должен понести административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии («умные» счетчики). Она напомнила, что закон был принят, а срок вступления его в силу — 1 июля следующего года.

Госпожа Матвиенко заявила, что Министерством энергетики ничего не делается, «вообще ничего». «Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина»,— сказала спикер Совета федерации на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти (цитата по ТАСС).

Она напомнила, что вице-премьер Дмитрий Козак провел в апреле совещание, в ходе которого «прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения». «Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен?» — спросила Валентина Матвиенко. И предложила наказать показательно одного, «чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность».

Согласно плану, к концу 2021 года такими счетчиками должны оборудовать все новостройки и половину домов, где в 2020–2021 годах пройдет капитальный ремонт.

Об «умных» счетчиках — в интервью “Ъ FM” «Интеллектуализация учета — первый шаг к внедрению программы цифровизации».