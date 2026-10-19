В добрый Севморпуть

«Самое благоприятное время для навигации по этому маршруту — сентябрь и октябрь,— говорит Игорь Юшков.— Но чем ближе к началу или концу сезона навигации, тем больше необходимость в использовании судов ледового класса или ледовой проводки». После завершения сезонных рейсов на восток, указывает Дмитрий Касаткин, произойдет возвращение грузов на более длинные южные маршруты. Он напоминает, что для арктической нефти уже действует схема вывоза на запад с перевалкой в районе Мурманска и дальнейшей отправкой покупателям в Азию. Западная арктическая логистика работает круглогодично при соответствующем обеспечении. Поэтому окончание восточной навигации само по себе не останавливает экспорт, но увеличивает продолжительность доставки и потребность в танкерном флоте, говорит господин Касаткин.