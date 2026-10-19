Раскрыта схема хищения выплат участникам СВО
Следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР совместно с оперативниками Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей выплаты участникам СВО. Уголовные дела, которые вскоре объединят в одно производство, возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Как сообщили в ГВСУ, следствием установлено, что злоумышленники через социальные сети и мессенджеры представлялись волонтерами и региональными кураторами, предлагая гражданам содействие в заключении контрактов о прохождении военной службы. Под предлогом оформления документов и контроля банковских счетов они получали доступ к счетам военнослужащих, после чего переводили единовременные выплаты и денежное довольствие на свои счета.
Кроме того, с целью незаконного получения государственных компенсаций, предусмотренных в случае гибели военнослужащих, участники группы организовывали заключение фиктивных браков с подставными лицами, используя коррупционные связи в органах ЗАГС Ростовской области. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники под предлогом оказания помощи в подготовке необходимых документов оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти и получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и распределяли между собой.
На данный момент в уголовном деле более 15 эпизодов, размер ущерба по каждому из них превышает 1,5 млн руб.
В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР задержаны 13 участников преступной группы. В отношении них избраны различные меры пресечения, «связанные с ограничением свободы».
В целях обеспечения возмещения причиненного имущественного вреда на имущество фигурантов наложен арест.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 4