Раскрыта схема хищения выплат участникам СВО

Кроме того, с целью незаконного получения государственных компенсаций, предусмотренных в случае гибели военнослужащих, участники группы организовывали заключение фиктивных браков с подставными лицами, используя коррупционные связи в органах ЗАГС Ростовской области. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники под предлогом оказания помощи в подготовке необходимых документов оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти и получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и распределяли между собой.