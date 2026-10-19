Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

МИД России: Китай заинтересован в урегулировании конфликта на Украине

Китай заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Пекин продолжит настаивать на рассмотрении своих предложений, озвученных ранее.
«Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаивать»,— сказал господин Руденко в разговоре с «Известиями».
19 октября The Wall Street Journal сообщила об обсуждении Россией, Китаем и США возможности проведения трехстороннего саммита. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Позже подобную встречу допустил и президент США Дональд Трамп.
Как добавил Андрей Руденко, потенциальная трехсторонняя встреча могла бы послать «сигналы вовне мировому сообществу относительно позиции трех стран по тем или иным конфликтам», включая Украину.
Новости Китая — отношения с Россией
Последние новости о военной операции на Украине
Китай
Украина