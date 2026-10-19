МИД России: Китай заинтересован в урегулировании конфликта на Украине
Китай заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Пекин продолжит настаивать на рассмотрении своих предложений, озвученных ранее.
«Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаивать»,— сказал господин Руденко в разговоре с «Известиями».
Как добавил Андрей Руденко, потенциальная трехсторонняя встреча могла бы послать «сигналы вовне мировому сообществу относительно позиции трех стран по тем или иным конфликтам», включая Украину.