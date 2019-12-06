Фигурант «московского дела» Чирцов получил год колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Его признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Обвинение просило приговорить господина Чирцова к трем с половиной годам колонии.

«Чирцов совершил применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти. Его вина подтверждается показаниями потерпевшего полицейского Михаленка (и документами следствия — “Ъ”). Суд считает необходимым оставить меру пресечения в виде содержания под стражей прежней до вступления приговора в силу. Приговор — один год колонии общего режима»,— сказала госпожа Булгакова.

Адвокат господина Чирцова Александр Борков сказал “Ъ”, что его подзащитный по-прежнему не признает вину и подаст апелляционную жалобу на приговор в Мосгорсуд. «Пока срок в СИЗО работает на нас, потому что каждый день содержания под стражей идет за полтора»,— сказал господин Борков. Защитник также пояснил, что к моменту рассмотрения дела в Мосгорсуде будет считаться, что Никита Чирцов отбыл половину срока. Господин Борков не исключает, что вторая судебная инстанция может освободить обвиняемого прямо в зале суда. Если же этого не произойдет, будет подано заявление об условно-досрочном освобождении на основе положительных характеристик (господин Чирцов помогает престарелой бабушке и занимается благотворительностью) и отсутствия нарушений в СИЗО.

Поддержать Никиту Чирцову пришел поддержать экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин и активист Алексей Миняйло. Он принес цветы, и отвечая на вопросы журналистов в коридоре, сказал, что «белые розы - символ невиновности». С белыми розами вошла в зал суда и бабушка молодого человека.

По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо. Тот на суде заявил, что физической боли от действий обвиняемого не почувствовал. Господин Чирцов внес на счет потерпевшего компенсацию за нанесенный вред в размере 15 тыс. руб., однако тот от денег отказался.

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28 августа Никита Чирцов был задержан в Минске правоохранительными органами Белоруссии, через несколько дней его выслали в РФ, где он был задержан и арестован.

Ранее сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил другого фигуранта «московского дела» студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком два год. Перед вынесением решения у здания суда собралось несколько сотен человек. Среди них были проректор ВШЭ Валерия Касамара, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, рэпер Оксимирон и протоиерей Алексей Уминский.

Другого фигуранта «московского дела» Павла Новикова решением Тверского суда приговорили к штрафу 120 тыс. руб. и освободили в зале суда.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.

Владимир Хейфец