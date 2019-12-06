Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, осужденный на три года условно за публичные призывы к экстремизму, назвал приговор суда несправедливым.

«Я рад, что на свободе, но все-таки это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, что все мы понимаем, что это все превратилось в политику и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики»,— сказал господин Жуков. Несколько сотен человек у здания суда, которые встречали фигуранта «московского дела», скандировали: «Егор!»

Кунцевский районный суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, он «с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности», после чего размещал видеозаписи в своем блоге на YouTube. Речь шла о роликах, которые он разместил на своем канале в 2012–2017 годах. В частности, гособвинитель упоминал видеоролики «Мирная революция возможна», «Митинги прошли. Что дальше?». 21-летний студент ВШЭ своей вины не признал.

Егор Жуков был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

Подробнее о деле Егора Жукова — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».