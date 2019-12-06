Фигуранта «московского дела» Жукова приговорили к трем годам условно

Кунцевский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком три года, сообщил корреспондент “Ъ” из суда. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Обвинение просило приговорить господина Жукова к четырем годам колонии.

«Суд установил: Жуков совершил публичные призывы к экстремистской деятельности с целью свержения конституционного строя и решил привлечь к этому неограниченное количество лиц посредством размещенных на YouTube видеозаписей в своем блоге. Указанные действия являются экстремистской деятельностью,— огласила судья Светлана Ухналева.— Вина подсудимого подтверждается».

Суд признал представленные обвинением доказательства достоверными. «О наличии преступного умысла свидетельствует публичное размещение видеороликов по мотивам политической деятельности или вражды»,— сказала судья Ухналева, после чего процитировала высказывание господина Жукова, размещенного в одном из роликов: «Люди, которые хотят силовой смены власти — это люди, которые хотят биться о стену головой (...) насильственные методы не приведут к смене власти».

Среди смягчающих обстоятельств: положительные характеристики, ранее не судим. В приговоре отмечено, что его лишают права администрировать канал «Блог Жукова» и создавать свои интернет-ресурсы. Он сможет публиковаться на чужих сайтах, а также в целом пользоваться интернетом. Изъятые в ходе следствия, фотоаппарат, ноутбук и штатив вернут, а фигурку лягушек, которая стояла на столе у Егора Жукова,— уничтожат.

«Будем ли обжаловать приговор, пока неизвестно, так как мы не знаем мнения доверителя»,— сказал адвокат Мурад Мусаев.

У здания суда собралось несколько сотен человек. Среди них были проректор ВШЭ Валерия Касамара, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и протоиерей Алексей Уминский. Пока судья зачитывала приговор, люди скандировали: «Позор!». Полицейские не вмешивались в происходящее.

«Мы готовились к самому худшему, и на это решение суда даже не рассчитывали»,— сказала госпожа Касамара после приговора. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал решение суда «сбалансированным». «Условный срок мы считаем оправдательным. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре месяца, не боясь показаться городским сумасшедшим, привлекал внимание к делу Егора»,— сказал Мирон Федоров.

По версии следствия, Егор Жуков «с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности», после чего размещал видеозаписи в своем блоге на YouTube. Речь шла о роликах, которые он разместил на своем канале в 2012–2017 годах. В частности, гособвинитель упоминал видеоролики «Мирная революция возможна», «Митинги прошли. Что дальше?»

21-летний студент ВШЭ своей вины не признал. «Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал»,— сказал он 3 декабря.

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Егор Жуков был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

Другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова Тверской районный суд Москвы приговорил к одному году колонии общего режима. Павла Новикова решением Тверского суда приговорили к штрафу 120 тыс. руб. и освободили в зале суда.

Подробнее о деле Егора Жукова — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».