Полицейский второго оперативного полка Юрий Михаленок, которому, по версии следствия, 22-летний интернет-предприниматель Никита Чирцов «причинил физическую боль толчком в грудь и плечо», признал, что боли не было. Об этом господин Михаленок сказал на заседании в Тверском суде. Более того, он готов к примирению и компенсации морального вреда и даже не против, чтобы адвокат общался с господином Чирцовым без преграды в виде клетки-аквариума. Однако заседание было отложено на 5 декабря из-за просьбы прокурора дать ему время ознакомиться с видео задержания. Господину Чирцову также продлили арест до 30 апреля 2020 года.

В Тверском суде 12 ноября собрались десятки журналистов. Поддержать Никиту Чирцова пришли его бабушка, отец, активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик и бывший фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Владислав Барабанов. Бабушка на заседании шепотом просила потерпевшего полицейского Юрия Михаленка простить ее внука.

Никита Чирцов обвиняется в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь и плечо. После акции 27 июля господина Чирцова оштрафовали на 12 тыс. руб. за нарушение порядка при проведении митинга. Затем предприниматель, который, по версии защиты, не знал об уголовном деле, улетел в Минск, но был объявлен в розыск и задержан белорусскими милиционерами. После высылки он прилетел в Москву 30 августа и был задержан 2 сентября. Сам Никита Чирцов в интервью СМИ утверждал, что на акции 27 июля просто выставил руки перед задерживавшими его полицейскими и начал убегать.

Тем временем помощник тверского межрайонного прокурора Москвы попросил продлить Никите Чирцову меру пресечения «на срок рассмотрения уголовного дела в суде до шести месяцев» в связи с поступлением дела в суд (предприниматель был арестован на срок до 27 января.— “Ъ”). Адвокат господина Чирцова Александр Борков просил изменить меру пресечения, на «не связанную с изоляцией от общества»: «Чирцов не может повлиять на материалы дела, потерпевшего и свидетелей. Все свидетели допрошены, дело поступило в суд».

Судья Елена Булгакова встала на сторону прокурора и продлила арест господина Чирцова до 30 апреля 2020 года, так как после возбуждения уголовного дела он находился в Минске и сейчас «может скрыться». Адвокат затем попросил судью выпустить своего подзащитного из «аквариума», отметив, что им сложно расслышать слова друг друга. Ходатайство неожиданно поддержал и потерпевший, однако суд его отклонил.

Когда же начался допрос господина Михаленка, полицейский рассказал, что 27 июля «нес службу на углу Тверской и Столешникова переулка, когда стало образовываться скопление людей, и поступило указание вытеснять толпу митингующих вглубь Столешникова». В этот момент, по его словам, Никита Чирцов толкнул его «в область грудной клетки», после чего попытался убежать, но был задержан.

«Он стал подходить на меня, я ему сказал отойти, но он толкнул меня двумя руками в область грудной клетки и убежал в толпу. Произошел контакт, я попятился назад, боли не было как таковой»,— сказал полицейский.

На вопрос адвоката, готов ли господин Михаленок принять извинения и компенсацию за моральный вред, потерпевший ответил утвердительно.

Однако после этого прокурор попросил отложить судебное заседание для «обеспечения технической возможности» ознакомиться с видео задержания господина Чирцова от 27 июля (ролики есть в интернете и СМИ). В итоге судья перенесла заседание на 5 декабря.

Владимир Хейфец