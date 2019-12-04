Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

Обвинение попросило приговорить фигуранта «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова к четырем годам колонии, сообщает «МБХ медиа». Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Приговор по делу будет оглашен 6 декабря.

Согласно обвинению, зачитанному следователем в суде, Егор Жуков «с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности» и разместил видеозаписи в своем блоге. Прокурор также попросил лишить студента права использовать интернет на два года.

Сам господин Жуков заявил, что воспринимает действующую власть как оппонентов, а не врагов. «Ненависти к ним не испытываю. Главное доказательство уважения к конституционному строю — мое участие в выборах, это конституционный способ участия в политике»,— сказал он.

В первый день судебного заседания господин Жуков заявил, что не признает вину. «Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал»,— сказал студент во вторник.

По версии обвинения, господин Жуков «не позднее 11 декабря 2012 года» «решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности». Речь идет о нескольких роликах, которые он разместил на своем канале в YouTube в 2012–2017 годах. В частности, гособвинитель упоминал видеоролики «Мирная революция возможна», «Митинги прошли. Что дальше?». Господину Жукову инкриминируются публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Более 2 тыс. человек были задержаны, а несколько участников летних протестов получили реальные сроки. 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Подробнее о деле студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».