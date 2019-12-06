Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля господин Емельянов потянул за форму сотрудника Росгвардии, «лишив его свободы передвижения и причинив физическую боль». Обвинение просило приговорить господина Емельянова к четырем годам колонии.

Испытательный срок господину Емельянову составит 3 года. В течение срока он должен отмечаться в правоохранительных органах. Владимира Емельянова освободили в зале суда. Суд при вынесении приговора сослался на показания потерпевшего по делу Максима Косова и его коллег. Согласно судебному выводу, Владимир Емельянов применил насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, но оно представляет общественную угрозу в связи с публичностью и преднамеренностью действий обвиняемого. Кроме того, суд нашел смягчающие обстоятельства, среди которых то, что господин Емельянов является сиротой, ранее не был судим и имеет положительные характеристики.

У здания суда собрались десятки людей, среди которых оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин, фигурант «московского дела» Даниил Конон, член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов и пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш.

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Ранее сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил другого фигуранта «московского дела» студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком два год. Также его лишили права администрировать канал «Блог Жукова» и создавать свои интернет-ресурсы. Он сможет публиковаться на чужих сайтах, а также в целом пользоваться интернетом.

Другого фигуранта «московского дела» Павла Новикова решением Тверского суда приговорили к штрафу 120 тыс. руб. и освободили в зале суда, еще одного фигуранта этого дела Никиту Чирцова приговорили к одному году колонии общего режима.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.