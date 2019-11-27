«Есть определенная неопределенность»

В Мещанском районном суде прошло первое заседание по существу дела Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Молодые люди обвиняются в применении насилия к полицейскому (ч. 1. ст. 318 УК РФ) во время несанкционированной акции оппозиции «За честные выборы» 27 июля 2019 года.

Поддержать подсудимых пришло больше 30 человек, в том числе бывшие обвиняемые по делу о массовых беспорядках Алексей Миняйло, Валерий Костенок и Сергей Абаничев. Присутствовали политический активист Владислав Барабанов и музыкант Мирон Федоров, также известный как Oxxxymiron.

Заседание началось с четырехчасовым опозданием. Дела Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльника были объединены в одно, так как, по версии следствия, они «в составе группы лиц и объединенные одним умыслом атаковали сотрудника Росгвардии», били его и уронили на асфальт. Судья Ирина Аккуратова отказала адвокатам в ходатайствах об освобождении подсудимых из судебного «аквариума». В суд была вызвана бригада скорой помощи. Адвокат Василий Очерет заявил, что его подзащитный Максим Мартинцов болен: у него поднялась температура и болит горло. Судья объявили перерыв на полчаса, в ходе которого был установлено, что «состояния, требующего госпитализации, не выявлено».

Василий Очерет заявил еще одно ходатайство об исключении из перечня доказательств допроса свидетеля, которым является его подзащитный Мартинцов. По информации адвоката, 14 октября у господина Мартинцова был проведен обыск, а после он был допрошен без адвоката. Впоследствии, говорит адвокат, Максима Мартинцова обманом привезли в бюро судмедэкспертизы и сфотографировали. «Все эти следственные действия были проведены, когда мой подзащитный не находился в статусе обвиняемого»,— отметил адвокат. Судья Ирина Аккуратова отклонила и это ходатайство.

Адвокат Михаил Игнатьев ходатайствовал об истребовании документов, подтверждающих, что потерпевший Косов является сотрудником Росгвардии, так как в материалах дела они не представлены. «Есть определенная неопределенность в названии его должности»,— согласился с ним Василий Очерет. В ответ старший помощник прокурора ЦАО Москвы Максименко заметил, что «на данной стадии эта информация не нужна, так как стороны еще не приступили к представлению доказательств». После он шепотом попросил пострадавших не говорить лишнего, так как потерпевший господин Косов уже начал объяснять свой юридический статус в рядах Росгвардии.

Адвокат Ильдар Гароз, представляющий интересы Егора Лесных, выразил позицию защиты: «Потерпевшие врезаются в постороннего мужчину и начинают бить этого мужчину. Мой подзащитный в рамках крайней необходимости попытался воспрепятствовать этим действиям. Мы нигде не увидели контакты ноги Лесных с потерпевшим Косовым. Что касается второго эпизода, Лесных попытался воспрепятствовать потерпевшему Федорову. Да, замах был, но контакта не было — промахнулся».

Потерпевшие сотрудники Росгвардии Косов и Федоров выступили с похожими показаниями. Они прибыли на Васильевский спуск с задачей пресечь беспорядки отрядом в 13–15 человек, в форменном обмундировании, с шевронами. Омоновцы утверждают, что около 18 часов на пересечении улицы Рождественка и Театрального проезда группа протестующих перекрыла проезжую часть, на предупреждение о незаконности своих действий и требовании разойтись участники акции не отреагировали. Полицейские начали задерживать самых активных участников акции. Господин Косов утверждал, что получил несколько ударов по корпусу в то время, как толпа попыталась отбить задержанного, которого он сопровождал в автозак. В своих показаниях полицейский отметил, что его схватили за обмундирование и он упал. Потерпевший Федоров помог ему подняться, но также был атакован протестующими.

Суд вызывает свидетеля Владимира Сушина, сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом. Он утверждает, что наблюдал эпизод: «Лесных нанес удар с левой стороны. Мартинцов — второй — ударил справа. Они били в незащищенные области сотрудника Росгвардии. Он держал задержанного, и они к нему подбежали и сзади сначала ударили, потом тянули, и он упал. Мыльников тянул за руку назад — я уверен, что у него есть навыки борьбы, потому что это прием самбо».

Сторона защиты настаивала на просмотре видеозаписи с места, однако судья завершил заседание и объявил дату следующего: 28 ноября.

Дмитрий Кальченко