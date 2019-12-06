Фигуранта «московского дела» Новикова оштрафовали и освободили в зале суда

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Павла Новикова к штрафу 120 тыс. руб. и освободил в зале суда, сообщил корреспондент “Ъ”. По версии следствия, 32-летний москвич на несанкционированной акции 27 июля ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему. Обвинение просило приговорить господина Новикова к трем годам колонии за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК РФ).

Изначально судья определила сумму штрафа в размере 150 тыс. руб., но после смягчила его до 120 тыс. из-за предварительного заключения.

Павел Новиков был задержан 29 октября. По версии следствия, господин Новиков, «реализуя внезапно возникший преступный умысел, ударил старшего сержанта полиции Широкого частично наполненной пластиковой бутылкой по шлему на голове и предплечью, чем причинил физическую боль». Также Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой показан момент «нападения». На ней видно, как господин Новиков размахивает бутылкой в толпе в сторону полицейских.

Рассмотрение дела господина Новикова началось 18 ноября. Свою вину он признал в полном объеме, раскаялся и принес извинения пострадавшему. Сам полицейский заявил, что простил Павла Новикова, не имеет к нему претензий и попросил суд не наказывать его строго.

Ранее сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил другого фигуранта «московского дела» студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком два год.

Другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова Тверской районный суд Москвы приговорил к одному году колонии общего режима.

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Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.