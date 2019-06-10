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    Песни и пляски на высшем уровне

    Песни и пляски на высшем уровне

    Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров?

    Его «Власть»

    Его «Власть»

    Какой журнал делал Максим Ковальский

    Очень дороги дороги

    Очень дороги дороги

    Помогут ли 4,7 трлн руб. побороть бездорожье и аварийность

    Москва слабого посола

    Москва слабого посола

    С какими противогололедными реагентами город пережил зиму

    Заявились и провалились

    Заявились и провалились

    Какие известные политики попытались, но не смогли выиграть губернаторские выборы

    Оговорились

    Оговорились

    Случайные высказывания чиновников, вызвавшие непонимание в обществе

    Конструкторы военного времени

    Конструкторы военного времени

    Кто разрабатывал оружие, применяемое Россией в Сирии

    Первое время назначенных

    Первое время назначенных

    С чего начинают работу временно исполняющие обязанности главы регионов

    Полная отставляемость

    Полная отставляемость

    Кого сложнее всего отправить в отставку в России

    Ведь были Думы в наше время

    Ведь были Думы в наше время

    Как российский парламент провел четверть века — в фотографиях “Ъ”

    Вся власть субъектам

    Вся власть субъектам

    Как в России менялись федеративные отношения — в специальном проекте “Ъ”

    Протесты не находят себе места

    Протесты не находят себе места

    Эксперты составили карту территорий, где запрещено митинговать

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