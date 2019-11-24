Главные новости за выходные 23–24 ноября

В Москве прошел съезд партии «Единая Россия. На съезде выступил президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил, что «правящая партия» должна «служить народу». Также президент призвал единороссов «терзать» и «трясти» чиновников, чтобы они действовали в интересах россиян.

Председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на съезде, призвал «Единую Россию» сохранить политическое лидерство и не скрывать своей партийной принадлежности.

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