Россия не дождалась позитивной рекомендации WADA Комитет по соответствию настаивает на лишении РУСАДА полноценного статуса и «серьезных последствиях»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало рекомендацию своего Комитета по соответствию (CRC) по поводу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Именно ее будет рассматривать исполком WADA 9 декабря, принимая решение по РУСАДА, в отношении которого ранее агентство запустило процедуру лишения статуса соответствия из-за «несоответствий», обнаруженных в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Рекомендация, как и ожидалась, оказалась негативной. В тексте говорится также о «серьезных последствиях», которые обязан «обозначить» исполком. Зарубежные источники не сомневаются, что под ними подразумевается формат участия России в Олимпиаде 2020 года в Токио. На фоне этих новостей сегодня в отставку подал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Всемирное антидопинговое агентство все-таки обнародовало конфиденциальную рекомендацию своего Комитета по соответствию по поводу РУСАДА, сформулированную CRC по итогам изучения ситуации с обнаруженными «несоответствиями» в переданной в январе головной антидопинговой структуре базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы.

Рекомендация будет представлена на рассмотрение исполкома WADA 9 декабря. Предполагается, что на ее основании он примет решение о статусе РУСАДА, в отношении которого в сентябре была запущена процедура лишения статуса соответствия.

Рекомендация, основанная на отчетах департамента расследований WADA, независимых экспертов и ответов представителей российской стороны на поставленные вопросы, оказалась негативной. CRC предлагает уведомить РУСАДА о лишении статуса соответствия в связи с невыполнением «критического» требования Международного стандарта соответствия и обозначить «серьезные последствия».

Зарубежные СМИ, например Insidethegames, не сомневаются, что подразумеваются последствия, связанные с форматом участия России в ближайшей Олимпиаде летом в Токио. По принятому в прошлом году новому Международному стандарту соответствия WADA имеет право инициировать отстранение от нее сборной страны, чье антидопинговое агентство не обладает полноценным статусом.

Рекомендация была обнародована на фоне громкого скандала в ВФЛА. Международная федерация легкой атлетики дисквалифицировала сразу нескольких функционеров ВФЛА, включая президента Дмитрия Шляхтина. Причиной санкций стала их вовлеченность в допинговые скандалы. Сегодня господин Шляхтин подал в отставку.

Арнольд Кабанов