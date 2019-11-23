Медведев призвал «Единую Россию» сохранить политическое лидерство

«Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство, заявил возглавляющий партию премьер-министр Дмитрий Медведев на ее XIX съезде, который проходит в Москве. По мнению председателя правительства, «Единой России» также нужно продолжать курс на улучшение качества жизни граждан.

«Все это необходимо, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации»,— отметил господин Медведев.

Как сообщал “Ъ”, на съезде «Единая Россия» планирует дать старт думской избирательной кампании и создать проектный офис, который фактически станет предвыборным штабом партии. В рамках его работы будет проводиться оценка кандидатов на одномандатные округа и в территориальные группы. Кроме того, на съезд приедет президент России Владимир Путин.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент пропишет обновления».