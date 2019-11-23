Медведев призвал единороссов не стесняться партийной принадлежности

Выступая на съезде «Единой России» в Москве председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о самовыдвиженцах.

«Самовыдвиженцы, скорее, запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Там, где кандидаты не скрывали своей партийной принадлежности, уверенно выиграли выборы»,— сказал господин Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, «кандидаты от ЕР должны гордиться своей партийной принадлежностью». «А если кто-то стесняется, тот должен выйти из партии. Должны остаться только те, кто готов работать в партии, работать на всю страну»,— заявил он.

Ранее в тех регионах, где у партии высок антирейтинг, главы регионов баллотировались в качестве самовыдвиженцев. Дмитрий Медведев заявил, что такую практику нужно прекращать, на встрече с избранными губернаторами в октябре.

Подробнее о встрече с губернаторами читайте в публикации “Ъ” «Губернаторам положили партбилет на стол».