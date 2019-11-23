Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней». По его словам, партия должна быть лидером во всем и для решения проблем не ожидать ежегодной прямой линии, а самостоятельно добиваться справедливости. Для этого господин Путин призвал единороссов «терзать» и «трясти» чиновников.

Также президент заявил, что партия должна вкладывать партийные ресурсы в талантливых «патриотически настроенных ребят». «Партия является социальным лифтом для тех ребят, которые хотят служить родине»,— заявил Владимир Путин.

Как сообщал “Ъ”, на съезде «Единая Россия» планирует дать старт думской избирательной кампании и создать проектный офис, который фактически станет предвыборным штабом партии. В рамках его работы будет проводиться оценка кандидатов на одномандатные округа и в территориальные группы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент пропишет обновления».