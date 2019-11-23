Путин: «Единая Россия» должна не править, а служить

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что «правящая партия» должна «служить народу».

«Лидер — это тот, кто показывает пример, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а служить, служить народу России. Смысл такого служения — будущее наших граждан»,— заявил он.

Напомним, что на этой неделе ВЦИОМ опубликовал опрос, посвященный партии власти. Согласно ему, из 64% опрошенных, заявивших, что «партия власти» есть, 51% полагает, что партия власти должна периодически меняться.

Подробнее о выводах социологов читайте в публикации “Ъ”.