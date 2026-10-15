Бесконтентная продажа

Кроме того, на торгах продаются только 20 товарных знаков: «Цветняшки», «Платошка», а также имена и изображения персонажей. Права на сами серии в лоте не указаны, отдельно они на торги не выставлялись. «Если авторские права на персонажей также не переходят к покупателю, он получает бренд без контента и возможности выпускать новые серии с этими героями, что заметно снижает ценность актива»,— говорит Данил Луговой. Впрочем, по закону о банкротстве начальная цена на повторных торгах снижается на 10%, напоминает он: «Если и эти торги не состоятся, бренд выставят на публичное предложение: цена будет поэтапно снижаться до минимального уровня, утвержденного кредиторами. Нередко такие активы продаются именно на этом этапе и заметно дешевле первоначальной цены».