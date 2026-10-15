Бесконтентная продажа
Бренд «Цветняшки» пока не нашел покупателя
Медиа
Товарные знаки бренда «Цветняшки» так и не смогли продать на торгах в рамках банкротства анимационной студии «Платошка». Второй раунд назначен на 20 октября. Участники рынка отмечают, что, несмотря на высокие просмотры, бренд обладает низким лицензионным потенциалом. Кроме того, медиаправа на контент «Цветняшек» уже реализованы на долгий срок целому ряду платформ и каналов, поэтому покупателя будет найти непросто.
Детский бренд «Цветняшки» не смогли продать в рамках банкротства студии «Платошка», следует из сообщения, опубликованного на «Федресурсе» в конце сентября. На первые торги 4 сентября не поступило ни одной заявки. Согласно информации на сайте, начальная цена лота составляет 100 млн руб., шаг аукциона — 1,25 млн руб. В состав лота входят товарные знаки, связанные с брендом «Цветняшки», а также изображения его основных персонажей: Лисенка Айяяй, Цыпленка Пи, Волчонка У, Котенка Мура, Зайчонка Скока и Курочки Коко. Повторная процедура торгов уже назначена на 20 октября. Связаться с учредителем «Платошки» — Антоном Андрейчиковым — “Ъ” не удалось.
Анимационный сериал «Цветняшки» выходит на экраны с 2021 года и насчитывает четыре сезона. Проект был ориентирован на дошкольную аудиторию и включал не только мультфильмы, но и сопутствующую продукцию: игрушки, книги, одежду и другие товары под лицензией бренда. Например, в 2023 году TVR мультфильма (процент от общей или целевой аудитории, которая смотрела конкретную телепрограмму, канал или рекламный блок в определенный отрезок времени) достиг 8,1% при среднем TVR канала «Карусель» 6,4%. Сам проект можно найти на YouTube (1,7 млн подписчиков на 15 октября), в также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Start, Wink.
Процедура банкротства лицензиара «Цветняшек»— ООО «Платошка» — была инициирована Совкомбанком. Так, 23 апреля было открыто конкурсное производство. Общий объем обязательств оценивается примерно в 407 млн руб. По данным «Руспрофайла», 34% в ООО принадлежит Антону Андрейчикову, 33% — Яне Андрейчиковой, еще 33% — Анне Шелегиной. Выручка компании за 2025 год выросла на 44%, до 109 млн руб., в то время как чистая прибыль сократилась на 81%, достигнув 802 тыс. руб.
Два собеседника “Ъ” на медиарынке считают, что бренд мог бы приобрести «Союзмультфильм». Впрочем, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорит, что сейчас «Цветняшки» как коммерческий продукт не представляют интереса для компании из-за двух факторов. «Медиаправа на контент "Цветняшек" уже реализованы на долгий срок целому ряду платформ и каналов. Кроме того, несмотря на высокие просмотры, бренд, по оценке наших специалистов, обладает низким лицензионным потенциалом»,— объясняет топ-менеджер. По ее словам, студия развивает свои новые проекты для целевой аудитории самых маленьких детей, в том числе сериал «Крошки».
Отсутствие заявок на первые торги может быть связано с высокой ценой, считает юрист по интеллектуальной собственности компании «Онлайн Патент» Данил Луговой. Начальная цена, как правило, определяется на основе оценки, а покупатель смотрит на то, сколько бренд реально принесет,— доходы от лицензирования игрушек и другой продукции, монетизации видео, говорит он. «Если неясно, кто будет выпускать новые серии и поддерживать интерес аудитории, стартовые 100 млн руб. могут показаться завышенными. К тому же для участия нужно было внести задаток — 20% от начальной цены, около 20 млн руб., а круг потенциальных покупателей и так узок: в основном это анимационные студии и лицензионные агентства»,— объясняет господин Луговой.
Кроме того, на торгах продаются только 20 товарных знаков: «Цветняшки», «Платошка», а также имена и изображения персонажей. Права на сами серии в лоте не указаны, отдельно они на торги не выставлялись. «Если авторские права на персонажей также не переходят к покупателю, он получает бренд без контента и возможности выпускать новые серии с этими героями, что заметно снижает ценность актива»,— говорит Данил Луговой. Впрочем, по закону о банкротстве начальная цена на повторных торгах снижается на 10%, напоминает он: «Если и эти торги не состоятся, бренд выставят на публичное предложение: цена будет поэтапно снижаться до минимального уровня, утвержденного кредиторами. Нередко такие активы продаются именно на этом этапе и заметно дешевле первоначальной цены».
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 7