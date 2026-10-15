Китайские поставки вышли на новый максимум

Несмотря на призывы Евросоюза к китайским властям сократить торговый дисбаланс, в сентябре положительное сальдо в торговле с ЕС вновь выросло — на 52,3% год к году, до $34,8 млрд. Экспорт КНР в ЕС увеличился на 25,3%, до $60,2 млрд, тогда как импорт из стран объединения прибавил лишь 0,7%, достигнув $25,4 млрд. Европейские страны обеспокоены усилением конкуренции со стороны китайских производителей, прежде всего в автомобильной промышленности. Наплыв продукции из КНР подталкивает Брюссель к дальнейшему ужесточению торговой политики — ранее сторонам удалось достичь предварительной договоренности об ограничении поставок китайских гибридных автомобилей в ЕС.