Китайские поставки вышли на новый максимум
Мониторинг мировой экономики
Китай в сентябре нарастил поставки товаров на зарубежные рынки: месячный экспорт обновил исторический максимум, увеличившись на 36,3% в годовом выражении, до $447,18 млрд, следует из данных китайской таможни. Вырос и импорт — на 31%, до $313,65 млрд. В результате торговый профицит поднялся до $133,53 млрд с $88,7 млрд годом ранее.
Несмотря на призывы Евросоюза к китайским властям сократить торговый дисбаланс, в сентябре положительное сальдо в торговле с ЕС вновь выросло — на 52,3% год к году, до $34,8 млрд. Экспорт КНР в ЕС увеличился на 25,3%, до $60,2 млрд, тогда как импорт из стран объединения прибавил лишь 0,7%, достигнув $25,4 млрд. Европейские страны обеспокоены усилением конкуренции со стороны китайских производителей, прежде всего в автомобильной промышленности. Наплыв продукции из КНР подталкивает Брюссель к дальнейшему ужесточению торговой политики — ранее сторонам удалось достичь предварительной договоренности об ограничении поставок китайских гибридных автомобилей в ЕС.
Китай нарастил экспорт и в США — на 39,6% год к году, до $47,88 млрд. Поставки из Штатов в КНР прибавили 20,7%, до $13,87 млрд. Такая динамика отчасти связана с тем, что между Вашингтоном и Пекином до 10 января 2027 года продолжает действовать торговое перемирие, которое предусматривает приостановку повышения импортных пошлин.
Китайский экспорт в Россию в сентябре вырос сразу на 51,1% год к году, до $13,4 млрд, импорт российских товаров в КНР — на 43%, до $15,67 млрд.
Увеличение экспорта остается ключевым источником роста экономики КНР, отмечается в опубликованном 15 октября обзоре Международного валютного фонда. Внутренний спрос в стране остается слабым из-за низкой потребительской уверенности и затянувшихся проблем на рынке недвижимости. В этих условиях китайская экономика продолжает во многом опираться на внешние поставки.
Впрочем, увеличение китайских поставок по-разному влияет на торговых партнеров КНР. С одной стороны, отмечают аналитики, более дешевые китайские товары вытесняют продукцию местных производителей, а с другой — доступные комплектующие из Китая помогают предприятиям других стран снижать затраты и наращивать выпуск продукции. Экспортные цены КНР снижаются относительно цен других мировых поставщиков, что усиливает конкуренцию на зарубежных рынках.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 2