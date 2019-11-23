Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий. 21 ноября Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил господина Шляхтина и еще несколько должностных лиц из-за нарушений во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

«Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку»,— сказал господин Шляхтин (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Шляхтин добавил, что президиум ВФЛА в ближайшее время будет выбирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента. «Остальные вопросы будут рассматриваться на заседании рабочей группы в Олимпийском комитете России в понедельник и в среду в Министерстве спорта»,— сказал он.

Напомним, в августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF)отстранила Лысенко от выступления на турнирах за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов. Спортсмена уличили в том, что он предоставил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он был болен. Из-за этого, как сообщали СМИ, Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио в 2020 году.

Подробнее об отстранении главы ВФЛА читайте в публикации “Ъ”.

О скандале с Лысенко — в материале “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».