Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили работу
Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили обслуживание авиарейсов, сообщает Росиавиация. Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково не принимают и не обслуживают авиарейсы.
Мера связана с обеспечением безопасности, добавили в ведомстве. Как сообщает ТАСС, более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 23:00 15 октября над столицей было уничтожено 59 дронов. На местах обломков работают экстренные службы.