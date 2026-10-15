Пропускная дееспособность

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам в 2,5 раза, до 954 Тбит/с, к 2030 году (см. “Ъ” от 25 марта). Кроме того, согласно пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета, большая часть из более чем 89,9 млрд руб., которые планируется выделить на федпроект «Инфраструктура кибербезопасности» в 2026–2029 годах, должна пойти на субсидии подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру на систему АСБИ (состоит из ТСПУ, которые устанавливают на сети операторов связи, см. “Ъ” от 7 октября). Forbes сообщал в январе, что в 2026 году Роскомнадзор планирует создать и внедрить механизм фильтрации интернет-трафика с использованием инструментов машинного обучения, на это планируется направить 2,27 млрд руб.