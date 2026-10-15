В США сообщили о возвращении авианосца USS George Bush на Ближний Восток
Авианосец США USS George HW Bush вернулся в район Аравийского моря после визита в Таиланд для отдыха экипажа и пополнения припасов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети X.
Как уточнили в CENTCOM, авианосец с экипажем и личным составом численностью около 5 тыс. человек продолжил патрулирование Аравийского моря в составе группы, выполняющей задачи к юго-востоку от берегов Ирана.
После перерыва в регионе вновь действуют две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George HW Bush.
По данным Военно-морского института США, вблизи Ирана также сосредоточены девять ракетных эсминцев и три крупных десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты. На каждом из двух авианосцев размещено по 48 истребителей.