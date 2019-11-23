Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

Москве и Киеву не удалось разрешить ни одно из принципиальных разногласий по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года в ходе заседания Международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, говорится в заявлении российского МИДа. Заседание, состоявшееся 21 ноября, носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

МИД указал, что арбитражу предстоит самому определиться по некоторым вопросам, в число которых входит необходимость разделения процесса на два этапа: «юрисдикционный», подразумевающий установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело, и «субстантивный» — подразумевающий разбирательство дела по существу. Также арбитраж будет должен самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины. На борту кораблей находились 24 военнослужащих ВМС Украины и двое сотрудников СБУ. Утверждалось, что они незаконно пересекли российскую границу. Украинские моряки были арестованы и находились под стражей до обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года. В ноябре РФ передала Украине и задержанные годом ранее корабли. Тем не менее, Киев намерен добиваться признания вины Москвы в инциденте, а также выплаты компенсации со стороны России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украина не исчерпала керченский инцидент».