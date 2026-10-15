Госзаказ учится на предписаниях
ФАС отчиталась о контрольной деятельности в закупках
С начала года (за девять месяцев) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила около 10 млрд руб. бюджетных средств, выдав предписания о корректировке закупочной документации, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Кроме того, в закупках, проводимых в рамках нацпроектов, выявлено нарушений на 30 млрд руб., а в отношении лиц, заключивших контракты в обход конкурентных процедур, возбуждено более 400 антимонопольных дел. У Счетной палаты между тем остаются вопросы к практике закупочного процесса.
Квалификация участников рынка госзаказа (регулируется федеральными законами №44 — закупки государства, и №223 — закупки госкомпаний) становится выше, но ФАС продолжает фиксировать сотни нарушений, связанных с обходом конкурентных процедур. Такой вывод можно сделать из выступления главы службы Максима Шаскольского на прошедшей 15 октября международной конференции по закупкам.
За январь—сентябрь 2026 года выдача предписаний о корректировке закупочной документации позволила сэкономить примерно 10 млрд руб. бюджетных средств. Такие предписания ФАС выдает для устранения нарушений, связанных, например, с размещением проектной документации не в полном объеме. За этот же период при проверке закупок на сумму свыше 330 млрд руб., проводимых в рамках нацпроектов, служба выявила нарушения более чем на 31 млрд руб.— то есть вопросы вызвал почти каждый десятый «проверенный рубль».
У единственного поставщика крупнейшие заказчики за это время совершили закупки на 700 млрд руб., и в большинстве случаев обход торгов не был обоснованным: служба выявила признаки нарушений у 515 из 610 проверенных ею таких заказчиков, в отношении 439 из них возбудила антимонопольные дела. Поясним, во избежание коррупционных рисков законодательство обязывает находить подрядчиков через проведение конкурентных торгов. У единственного поставщика разрешено закупаться только в определенных случаях — например, когда речь идет о сфере деятельности естественных монополий.
Отдельная сфера контроля — закупки госкомпаний у МСП. Если за 2025 год служба зафиксировала почти 20 тыс. случаев несоблюдения квоты (госзаказчики должны отдавать малому и среднему бизнесу как минимум 25% своих заказов), то в этом году количество таких нарушений сократилось более чем на треть. Что касается своевременности оплаты по контрактам, то здесь картина менее оптимистичная: из 360 крупнейших заказчиков, проверенных ФАС в 2026 году, сроки нарушили 326 госкомпаний.
Все же, констатировал на мероприятии глава антимонопольной службы, заказчики стали допускать меньше нарушений, а участники рынка становятся более квалифицированными. В подтверждение этого наблюдения он сообщил, что, хотя общее число жалоб от участников процесса растет, доля обоснованных в их общем количестве, напротив, за год сократилась — с 42% до 34% (по итогам шести месяцев 2026 года).
Как пояснила “Ъ” директор по ГЧП и инфраструктуре юридической практики компании Kept Олеся Хитяник, тренд на более «скрупулезную» подготовку заказчиков и участников рынка к торгам действительно наблюдается, и ужесточение конкурентной среды ведет к тому, что некоторые участники рынка используют жалобы в качестве «инструмента затягивания процессов и недобросовестной борьбы за клиентов».
В ФАС намерены продолжить донастройку регуляторики: до конца этого года служба собирается внести в правительство законопроект, который позволит не допускать к торгам участников закупок, хотя бы раз представивших недостоверную информацию о себе,— документ согласован всеми заинтересованными органами и находится «в высокой степени готовности».
Отметим, ранее нарекания к практике госзаказа возникали у Счетной палаты. В выпущенном 29 сентября свежем бюллетене этого контрольного органа госаудиторы указали на «отсутствие надлежащей претензионной работы» и «недостаточный контроль за деятельностью подрядчиков» со стороны заказчиков — выводы сделаны по результатам проверки госконтрактов, заключенных в 2022–2025 годах. «Цифры впечатляют и настораживают: неотработанные авансы — 19 млрд руб., неправомерное изменение условий контрактов — 23 млрд руб. Это деньги, которые могли бы работать на развитие экономики, но оказались замороженными в проблемных контрактах»,— приведены в публикации палаты слова вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 2