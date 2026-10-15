Госзаказ учится на предписаниях

Отдельная сфера контроля — закупки госкомпаний у МСП. Если за 2025 год служба зафиксировала почти 20 тыс. случаев несоблюдения квоты (госзаказчики должны отдавать малому и среднему бизнесу как минимум 25% своих заказов), то в этом году количество таких нарушений сократилось более чем на треть. Что касается своевременности оплаты по контрактам, то здесь картина менее оптимистичная: из 360 крупнейших заказчиков, проверенных ФАС в 2026 году, сроки нарушили 326 госкомпаний.