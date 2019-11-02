Устал Зеленский, а убрать хотят Трампа Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

445 млрд руб. в год стоит запрет санкционной еды российским потребителям.

100 млн пользователей портала госуслуг теперь могут оформить мелкие ДТП с помощью смартфона.

Студии рекордной площадью 11,1 кв. м появились на московском первичном рынке жилья.

На 10,2% подорожала электроэнергия в европейской части России в первом полугодии из-за завышения ценовых заявок генерирующими компаниями.

612 млрд руб. будет стоить новая автодорога между Москвой и Казанью.

15% выручки могут лишиться торговые сети из-за массовых отказов в лицензиях на торговлю алкоголем.

Цитаты недели

«Очень много негатива на нас выливается и с использованием СМИ — он это очень болезненно воспринимает... Он действительно измучен» (глава офиса президента Украины Андрей Богдан о Владимире Зеленском).

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» (президент США Дональд Трамп о принятии резолюции по запуску его импичмента Палатой представителей Конгресса).

«Это позорное решение тех, кто использует историю в политике» (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу о признании геноцидом убийства армян в Османской империи Палатой представителей США).

«Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить» (губернатор Белгородской области Евгений Савченко о школьном режиме в соцсети «ВКонтакте»).

«Для нас Россия — неотъемлемая часть европейской цивилизации. Это не только наше современное восприятие — это наше историческое восприятие» (премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью “Ъ”).

«Какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено» (министр культуры РФ Владимир Мединский о жалобах от россиян, требующих запретить показ фильма «Джокер»).

Инициативы недели

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, который затем был отправлен на доработку.

Операторы связи предложили государству применять льготное кредитование для реализации «закона Яровой».

Москва может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.

ЦБ и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план.

Минпросвещения рекомендовало провести школьные соревнования по сборке АК-47 к юбилею Михаила Калашникова.

По инициативе банков депутаты готовят законопроект, регулирующий проблему с выделением детских долей при ипотеке.

Неоднозначные достижения

Сотрудники университета «Синергия» проводят профориентационные тесты среди школьников, в ходе которых собирают отпечатки пальцев детей, обещая «определить наклонности по линиям пальца».

В России вступил в силу закон о суверенном рунете.

По букве закона

Верховный суд РФ запретил использовать декларации амнистии капиталов в уголовных делах.

Бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов получили шесть с половиной и пять с половиной лет колонии соответственно за растрату.

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования братьев Ананьевых — схемы хищений средств из Промсвязьбанка.

В одном из детских садов Нарьян-Мара убили шестилетнего ребенка, после чего в дошкольных учреждениях региона начались массовые проверки.

ФНС и ФСБ провели серию рейдов в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.

Сделки недели

Дания выдала «Газпрому» разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море.

Сбербанк объявил о планах войти в капитал одного из акционеров Mail.ru Group — АО «МФ Технологии».

Российская Национальная система платежных карт подписала соглашение о сотрудничестве с властями Вьетнама.

Apple купила бренд AirTag у группы компаний ISBC из Зеленограда.

Отставки и назначения

Член Совета федерации от Хабаровской думы Дмитрий Приятнов отказался от поста на фоне скандала с судимостью.

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку на фоне массовых протестов в стране.

Новым президентом Аргентины стал премьер-левоцентрист Альберто Фернандес.