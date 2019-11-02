Устал Зеленский, а убрать хотят Трампа

Цифры недели
445 млрд руб. в год стоит запрет санкционной еды российским потребителям.
100 млн пользователей портала госуслуг теперь могут оформить мелкие ДТП с помощью смартфона.
Студии рекордной площадью 11,1 кв. м появились на московском первичном рынке жилья.
На 10,2% подорожала электроэнергия в европейской части России в первом полугодии из-за завышения ценовых заявок генерирующими компаниями.
612 млрд руб. будет стоить новая автодорога между Москвой и Казанью.
15% выручки могут лишиться торговые сети из-за массовых отказов в лицензиях на торговлю алкоголем.
Цитаты недели
Инициативы недели
В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, который затем был отправлен на доработку.
Операторы связи предложили государству применять льготное кредитование для реализации «закона Яровой».
Москва может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
ЦБ и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план.
Минпросвещения рекомендовало провести школьные соревнования по сборке АК-47 к юбилею Михаила Калашникова.
По инициативе банков депутаты готовят законопроект, регулирующий проблему с выделением детских долей при ипотеке.
Неоднозначные достижения
Сотрудники университета «Синергия» проводят профориентационные тесты среди школьников, в ходе которых собирают отпечатки пальцев детей, обещая «определить наклонности по линиям пальца».
В России вступил в силу закон о суверенном рунете.
По букве закона
Верховный суд РФ запретил использовать декларации амнистии капиталов в уголовных делах.
Бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов получили шесть с половиной и пять с половиной лет колонии соответственно за растрату.
“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования братьев Ананьевых — схемы хищений средств из Промсвязьбанка.
В одном из детских садов Нарьян-Мара убили шестилетнего ребенка, после чего в дошкольных учреждениях региона начались массовые проверки.
ФНС и ФСБ провели серию рейдов в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Сделки недели
Дания выдала «Газпрому» разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море.
Сбербанк объявил о планах войти в капитал одного из акционеров Mail.ru Group — АО «МФ Технологии».
Российская Национальная система платежных карт подписала соглашение о сотрудничестве с властями Вьетнама.
Apple купила бренд AirTag у группы компаний ISBC из Зеленограда.
Отставки и назначения
Член Совета федерации от Хабаровской думы Дмитрий Приятнов отказался от поста на фоне скандала с судимостью.
Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку на фоне массовых протестов в стране.
Новым президентом Аргентины стал премьер-левоцентрист Альберто Фернандес.
просмотров: 271379
просмотров: 234133
просмотров: 127451
просмотров: 110591
просмотров: 106516