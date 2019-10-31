Глава офиса президента Украины рассказал об усталости Зеленского от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который он видит в СМИ и интернете, рассказал глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде».

«Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием СМИ — он это очень болезненно воспринимает... Он действительно измучен»,— сказал господин Богдан.

Глава офиса посоветовал президенту перестать читать Facebook и интернет, потому что там искаженная информация. «Он старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч такого уровня, что Порошенко и не снились»,— сказал Андрей Богдан.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах в апреле. Он набрал 73% голосов во втором туре.

Чего ждут от Владимира Зеленского избиратели — в материале журнала «Огонек».

О победе на выборах — в публикации “Ъ” «Из кадра — в жизнь».