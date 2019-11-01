Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа. Законопроект переводит слушания по импичменту в новую фазу — они станут открытыми, что позволит всей Америке следить за поиском доказательств нарушения президентом конституции США. В преддверии президентских выборов 2020 года глава Белого дома и его окружение окажутся в роли обвиняемых. Демократы же надеются сделать расследование более эффективным. Правда, для того, чтобы импичмент состоялся, его должен поддержать и Сенат, где большинство имеют республиканцы. Однако ситуация может измениться в любой момент, учитывая, что Дональд Трамп играет на обострение: уже после принятия резолюции он обвинил Конгресс в «охоте на ведьм» и отказался сотрудничать с законодателями, отмахнувшись от юридически обязывающего документа.

О начале процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила еще 24 сентября. Поводом стали утечки, согласно которым глава Белого дома мог злоупотребить властью, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского предоставить компромат на вероятного демократического соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

На протяжении последних пяти недель в профильных комитетах Палаты представителей в закрытом режиме проходили слушания с участием отставных и действующих дипломатов и чиновников, способных пролить свет на обстоятельства той самой июльской беседы президентов Зеленского и Трампа, которая и стала отправной точкой не утихающего в Вашингтоне скандала. Однако, несмотря на то что на сегодняшний день уже допрошены более двух десятков свидетелей, многие из которых давали показания по несколько часов, это фактически была лишь прелюдия к полноценным слушаниям, юридически закрепленным отдельной резолюцией Конгресса.

Именно такую резолюцию на общее голосование Палаты представителей и внес глава комитета по регламенту Джим Макговерн. Обосновывая необходимость такого шага, господин Макговерн разъяснил, что предложенная им резолюция «гарантирует транспарентность» будущего расследования и отвечает интересам как Конгресса, так и американского народа.

В свою очередь, Нэнси Пелоси, давшая старт слушаниям в Палате представителей, мотивировала инициативу Конгресса необходимостью получить законодательный рычаг давления на Белый дом, считающий расследование «нелегитимным» и до последнего времени не желавший сотрудничать со следствием.

Люди из ближайшего окружения Дональда Трампа демонстративно отказывались явиться по повестке на Капитолийский холм, давая понять, что не будут участвовать в процессе, который сам Дональд Трамп не раз называл «охотой на ведьм».

Накануне голосования демократы получили новый чувствительный удар: бывший советник президента Джон Болтон, несмотря на свою отставку, проявил лояльность к главе Белого дома и через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что добровольно давать им показания не намерен.

«Мы делаем этот шаг для того, чтобы устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа удерживать документы, препятствовать даче показаний со стороны свидетелей, игнорировать повестки, выписанные в соответствии с правилами, или продолжать создавать препятствия деятельности Палаты представителей»,— пояснила накануне голосования госпожа Пелоси.

Учитывая, что большинство в Палате представителей принадлежит демократам, исход голосования был предрешен. Тем не менее начавшееся 31 октября утром по вашингтонскому времени обсуждение проекта резолюции, предложенной Джимом Макговерном, проходило весьма бурно.

Так, представляющий республиканское меньшинство в Палате представителей конгрессмен Стив Скализ превратил свое выступление в перформанс, проведя неожиданную аналогию между действиями демократов и политикой в бывшем СССР.

Демонстрируя коллегам плакат красного цвета с изображением собора Василия Блаженного и надписью «37 дней импичмента в советском стиле», господин Скализ сообщил: «Это не просто беспрецедентно: это какие-то советские правила». Конгрессмен-республиканец обвинил демократов в нежелании заниматься своими прямыми обязанностями — принятием законов, требующих неотложного утверждения.

Тем не менее непосредственно перед голосованием спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси оставила последнее слово за собой, напомнив коллегам о том, что все они присутствуют при историческом моменте. «Время свело всех нас в этой комнате, чтобы защитить конституцию Соединенных Штатов Америки. На самом деле сегодня ни много ни мало решается судьба нашей демократии»,— торжественно провозгласила госпожа Пелоси.

Итоги голосования не стали сенсацией.

За резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа, в Палате представителей проголосовали 232 конгрессмена, против — 196.

Это практически отражает существующий расклад сил в нижней палате Конгресса: не поддержали законопроект все конгрессмены-республиканцы и два примкнувших к ним демократа — Колин Петерсон и Джеф Ван Дрю. Остальные демократы, к которым присоединился один независимый конгрессмен, дали импичменту зеленый свет.

В практическом плане принятая Палатой представителей резолюция означает, что расследование вопроса о том, существуют ли достаточные основания для того, чтобы подвергнуть президента Трампа импичменту, теперь будет идти с гораздо большим размахом. Одобренный законопроект предусматривает продолжение расследования сразу в шести комитетах Палаты представителей: по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также в юридическом комитете.

Кроме того, на новом этапе слушания будут проходить в открытом режиме, что имеет немаловажное значение для демократов в условиях набирающей темп президентской гонки в США. После голосования в течение многих недель за ходом расследования сможет следить вся Америка, в то время как добивающийся переизбрания Дональд Трамп и его окружение теперь будут вынуждены находиться в роли обвиняемых. Кроме того, дальнейшее нежелание сотрудничать с расследованием, получившим юридическое обоснование, теперь будет восприниматься как откровенный вызов Белого дома законодательной ветви власти.

В соответствие с процедурой, предусмотренной конституцией США, в случае утверждения импичмента в Палате представителей следующим этапом должно стать его прохождение в верхней палате Конгресса — Сенате, где большинство принадлежит республиканцам (чтобы импичмент состоялся, его должны поддержать две трети из ста сенаторов — не менее 67). Учитывая это, по состоянию на сегодняшний день импичмент по-прежнему выглядит маловероятным или вовсе нереализуемым. Однако ситуация в Вашингтоне может измениться, учитывая, что реальные слушания только начинаются, а президент Трамп по-прежнему играет на обострение, называя расследование сфабрикованным и отказываясь сотрудничать с законодателями.

Сергей Строкань