Турции припомнили и курдов, и армян

По отношениям США с Турцией нанесен серьезный удар. Палата представителей американского Конгресса признала геноцидом убийство армян в Османской империи, а также одобрила резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против Анкары за операцию в Сирии и покупку российских систем С-400. Новые ограничительные меры могут затронуть и лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Принятием сразу двух антитурецких резолюций контролирующие Палату представителей демократы бросили новый вызов президенту Дональду Трампу, который ранее распорядился снять с Анкары санкции за операцию в Сирии. Одним из последствий может стать отмена намеченного на 13 ноября визита президента Эрдогана в США.

Двойной залп по американо-турецким отношениям контролируемая демократами Палата представителей произвела в тот самый момент, когда наихудшего сценария для стратегических союзников на Ближнем Востоке, казалось, уже удалось избежать. После того как турецкое руководство вначале приостановило, а затем и вовсе свернуло начатую 9 октября операцию «Источник мира» на севере Сирии (договоренность о прекращении боевых действий была достигнута 22 октября на встрече президентов России и Турции в Сочи), президент США Дональд Трамп поспешил записать российско-турецкое соглашение в свой актив. Уже на следующий день после встречи в Сочи глава Белого дома поручил Минфину снять все санкции, наложенные его администрацией на Анкару после начала операции «Источник мира». Эта операция, напомним, была направлена против курдских вооруженных формирований, которые Турция считает террористическими.

Не скрывая удовлетворения, глава Белого дома тогда заявил, что поддерживает тесный контакт с турецким руководством и договоренности о прекращении огня «соблюдаются лучше всяких ожиданий».

«Мы оставляем за собой право снова ввести санкции, включая существенное повышение пошлин на сталь и все другие товары из Турции»,— предупредил он при этом. Но отметил, что вопрос о возвращении к санкциям может возникнуть лишь в том случае, «если произойдет что-то такое, что не обрадует» его.

На протяжении последних дней турецкое руководство старательно избегало резких шагов, которые могли бы стать новыми раздражителями в отношениях с США. Подготовка к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, намеченному на 13 ноября, шла полным ходом.

Тем не менее именно в этот момент Палата представителей приняла сразу две резолюции, которые грозят осложнить отношения двух стран.

Собравшись в полном составе, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, признающий геноцидом убийство 1,5 млн армян, происшедшее в Османской империи в 1915–1923 годах.

За этот законопроект проголосовали 405 конгрессменов и только 11 — против. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил: документ нацелен на восстановление исторической справедливости и призван дать «армянским и курдским братьям и сестрам сигнал о том, что США их не оставят».

Хотя 49 американских штатов на своем уровне ранее уже признали убийство армян в Османской империи геноцидом, власти США до последнего времени всячески воздерживались от аналогичного признания еще и на федеральном уровне. Подобная сдержанность объяснялась нежеланием ставить под удар отношения с Анкарой, учитывая неизбежные огромные издержки такого шага. Напомним, что Турция категорически отвергает термин «геноцид» применительно к событиям столетней давности, требует проведения международного расследования и считает позицию по этому крайне болезненному вопросу лакмусовой бумажкой, позволяющей определить отношение к ней того или иного иностранного государства.

Неудивительно, что официальная турецкая реакция на принятый Палатой представителей законопроект оказалась предельно жесткой. В распространенном в среду, 30 октября заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что резолюция «нацелена на разрыв отношений между Турцией и США» и прежде всего бьет по американским интересам «в чрезвычайно нестабильное время с точки зрения международной и региональной безопасности». Кроме того, как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, законопроект стал местью его стране за проведенную на севере Сирии операцию «Источник мира». «Это позорное решение тех, кто использует историю в политике»,— резюмировал господин Чавушоглу.

Между тем, сочтя резолюцию с признанием геноцида армян недостаточной, чтобы сурово наказать Анкару, контролируемая демократами Палата представителей приняла еще один законопроект — он предусматривает введение санкций против Турции за фактически уже завершенную операцию «Источник мира», а также закупку ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Законопроект подразумевает блокировку активов и другие меры против ряда высших должностных лиц, причастных к операции «Источник мира», включая министра обороны Хулуси Акара.

Под санкциями может оказаться госбанк Halkbank и «любые другие финансовые учреждения, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению» в Сирию. Кроме того, резолюция впервые требует предоставить Конгрессу данные и об активах семьи президента Эрдогана.

Комментируя принятый документ, в МИД Турции в среду заявили, что этот законопроект «не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября». Напомним, что именно в этот день в ходе визита в Турцию высокопоставленной делегации США во главе с вице-президентом Майком Пенсом и была достигнута договоренность о прекращении боевых действий на севере Сирии в обмен на снятие санкций, введенных администрацией Трампа против Анкары вскоре после начала операции «Источник мира».

Принятые Палатой представителей резолюции теперь должны будут пройти утверждение в верхней палате Конгресса — Сенате, где большинство принадлежит республиканцам. После этого в соответствии с установленной процедурой документы должен будет подписать президент Трамп. Пока представители администрации дают понять, что радикальных мер применять не собираются. Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил агентству Reuters, что у Вашингтона давно готов санкционный список для Анкары, но «нет причин полагать, что придется использовать его». По словам главы Минфина, в США довольны тем, как ведется работа над прекращением огня в Сирии.

«Трещина в отношениях между США и Турцией углубляется, однако пока Анкара в ответ ограничивается грозными заявлениями,— пояснил “Ъ” независимый турецкий эксперт Мурат Еткин.— У президентов Эрдогана и Трампа все еще запланирована встреча на 13 ноября. И пока турецкий лидер не решил, лететь ли ему в Вашингтон или нет, неопределенность будет сохраняться». Господин Еткин добавляет: «Турция стала одной из тем внутриполитической борьбы в США — как, например, Украина. Оппоненты президента Трампа разыгрывают против него турецкую карту».

«Укусить Турцию больнее, чем сейчас, США вряд ли могли,— заявил “Ъ” директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.— Поднимая тему геноцида армян, американские конгрессмены провели параллель между армянами и курдами. И уже не важно, утвердят принятые резолюции Сенат и президент Трамп или нет. Эффект достигнут: турки даже через много лет будут помнить, что эти меры когда-то были приняты против них».

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев