«Мир» пришел во Вьетнам

Сегодня в Ханое Национальная платежная корпорация Вьетнама и российская Национальная система платежных карт подписали соглашение о сотрудничестве. В результате в терминале Банка инвестиций и развития Вьетнама была проведена первая в стране трансакция по карте российской платежной системы «Мир».

В рамках заседания Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 29 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной платежной корпорацией Вьетнама (NAPAS) и российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»).

Национальная платежная корпорация Вьетнама была основана в 2004 году и является преемником Национальной финансовой коммутационной компании Вьетнама (Banknetvn). В настоящее время NAPAS объединяет 18,8 тыс. банкоматов и 262,7 тыс. POS-терминалов.

По словам гендиректора НСПК Владимира Комлева, Вьетнам является не только одним из любимых туристических направлений у россиян, но и важным для России экономическим партнером. По данным Вьетнамской национальной ассоциации по туризму (VNAT), в 2018 году Вьетнам посетили более 606 тыс. российских туристов. При этом их траты в стране в среднем превышают $1,4 тыс. за неделю. По данным ФТС, товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2018 году превысил $6 млрд. «Следующим шагом в развитии нашего партнерства с NAPAS станет работа по раскрытию максимально широкой сети приема карт "Мир", чтобы россияне, которые совершают во Вьетнам деловые и туристические поездки, могли свободно использовать свои национальные платежные карты в этой стране»,— заявил господин Комлев.

Сегодня же была проведена и первая во Вьетнаме операция по карте российской платежной системы «Мир» в POS-терминале Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).

В церемонии принимал участие вице-премьер РФ Максим Акимов. «После того, как вьетнамская сторона подключит свои устройства, банкоматы и терминалы к приему карт "Мир", российские туристы смогут расплачиваться "домашней" картой точно так же, как в России, где карта принимается повсеместно»,— пояснил представитель вице-премьера. По его словам, платежи будут производиться в национальных валютах, без конвертации в доллар. «Это приведет к экономии для россиян: платить картами "Мир" будет выгоднее»,— добавил он.

Максим Буйлов