Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками. Товарный знак купила Apple, сообщил РБК источник. Компания будет производить под этим брендом устройства для отслеживания предметов.

На сайте ISBC сообщается о продаже товарного знака AirTag, под которым выпускались RFID-брелоки для различных проектов. Например, группа компаний ПИК выдавала покупателям квартир ключи с такими брелоками. В 2018 году их также сертифицировали в качестве платежного средства Mastercard и VISA.

«Условия конфиденциальности не позволяют нам разглашать детали сделки, но мы уверены, что будущее придуманного нами и зарегистрированного на международной арене товарного знака AirTag будет ярким и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием»,— говорится в пресс-релизе. При этом сообщается, что перевод брелоков перейдет под общий бренд ISBC.

В октябре 2019 года владельцем товарного знака стала GPS Avion LLC, которую СМИ связывают с Corporation Trust Company. Через эту компанию Apple вела дела по интеллектуальной собственности.

Apple еще не анонсировала AirTag, однако упоминание изделия на этой неделе обнаружил портал 9to5mac в коде обновленной iOS 13.2. Предполагается, что устройство можно будет отследить с помощью специального приложения.

Выручка Apple составила $64 млрд. Прибыль упала на 4%. Компания готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса на этой неделе.

О том, почему Apple TV+ выйдет без русскоязычного дубляжа,— в материале “Ъ” «Apple не прозвучит в России».