Фильтруй контент

С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам. Государство пока не утвердило перечень этих угроз, как и еще ряд подзаконных актов. По данным источников “Ъ”, на федеральное развертывание технических средств уйдет еще примерно год и положения закона пока фактически будут действовать не на всей территории страны.

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября. Ряд пунктов, в том числе положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнут действовать с 1 января 2021 года. Документ внесли сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект подвергся резкой критике участников рынка и с рядом поправок ко второму чтению был окончательно принят Госдумой 16 апреля.

Закон обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым, как уточняли в Минкомсвязи, относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), операторам предоставит Роскомнадзор, их установка и обслуживание будут осуществляться за счет бюджета. В случае угрозы устойчивости и функционированию российского сегмента интернета централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору. Кроме того, закон предполагает создание специального реестра точек обмена трафика и проведение учений «не реже раза в год» по обеспечению безопасности российского сегмента интернета. Андрей Клишас оценивал затраты на реализацию законопроекта в 20 млрд руб. На вопрос “Ъ” о том, актуальная ли эта оценка сейчас, господин Клишас заметил: «Никаких новых данных у нас нет».

До вступления закона в силу Роскомнадзор инициировал проверку работы ТСПУ на сетях операторов. Тестирование началось на базе решений, которые в июле закупил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). По данным сайта госзакупок, сумма контракта составила 689,6 млн руб., его исполнитель не раскрывается. Речь идет о закупке решений компании RDP.ru, 15% которой принадлежит «Ростелекому». Интегратором в рамках теста выступила компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), возглавляемая бывшим замминистра связи и экс-главой Nokia в России Рашидом Исмаиловым, писал РБК. Представитель ДЦОА Дмитрий Захаров подтвердил “Ъ”, что компания стала интегратором и что установка ТСПУ производилась в Уральском федеральном округе. «Результаты тестирования может прокомментировать только заказчик, как и график введения оборудования в строй»,— добавил он. В Роскомнадзоре не ответили на запрос, в Минкомсвязи отказались от комментариев. Также поступили представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома». В «Ростелекоме» лишь сообщили, что компания «выполняет требования закона».

«Операторы с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится»,— рассказал источник “Ъ” в одном из операторов. Однако власти пока не утвердили перечень угроз, при которых «выключается рубильник рунета», констатирует собеседник “Ъ” в одном из операторов. Официально опубликованы только семь подзаконных актов из 26 необходимых, оценивает гендиректор Diphost Филипп Кулин. По его словам, приняты три изменения в положения о Минкомсвязи, Роскомнадзоре и ГРЧЦ, а также условия установки ТСПУ. «Этого, я считаю, достаточно, чтобы они могли жонглировать правом и с некоторыми оговорками впихивать операторам ТСПУ»,— категоричен Филипп Кулин. Технических требований к ТСПУ до сих пор нет, замечает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. К тому же пять или шесть подзаконных актов к этому закону находятся на «регуляторной гильотине», и не факт, что они вообще вступят в силу, уточняет он. По словам близкого к администрации президента источника “Ъ”, закон все же начнет работу, «но по факту не на всей территории». Собеседник “Ъ”, участвовавший в тестировании ТСПУ на сетях операторов, полагает, что на федеральное развертывание необходимого оборудования уйдет еще примерно год.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый, Ангелина Галанина