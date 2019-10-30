Автомат Калашникова возвращается в школу

Министерство просвещения РФ рекомендовало учителям рассказать в школах об изобретении автомата Калашникова, сравнив его с американским автоматом М-16, и «подготовить состязание по сборке-разборке АК-47 или АК-74». Соответствующие методические рекомендации по проведению тематических уроков в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова опубликованы ведомством во вторник. Уроки, согласно документу, должны «воспитать чувство патриотизма» и «способствовать росту интереса к службе в вооруженных силах РФ». В Минпросвещения “Ъ” уточнили, что «речь не идет об использовании боевого оружия на уроках», а сами тематические занятия «носят исключительно гуманистический характер».

10 ноября исполнится 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова (1919–2013). К юбилею Министерство просвещения РФ подготовило методические рекомендации для школ по проведению тематических занятий для начального, среднего и старшего школьного звена. На уроках, в частности, рекомендуется изучить биографию конструктора, характеристики автомата Калашникова (в сравнении с американским автоматом М-16) и в зависимости от возраста учащихся провести соревнования по сборке-разборке АК-47 или АК-74. Педагогам для подготовки к урокам следует опираться на справочную информацию, которая содержит в том числе такие факты: «ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек», «из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов».

В пресс-службе образовательного ведомства на запрос “Ъ” уточнили, что «уроки, посвященные столетию великого российского инженера, носят исключительно просветительский и гуманистический характер», а празднование юбилея конструктора «закреплено указом президента РФ» №518 от 3 октября 2016 года. В ведомстве также сообщили, что «пояснительные материалы к методическим рекомендациям, опираясь в своем содержании на исторические факты, предназначены для педагогов, а не учащихся». «Материалы уроков носят рекомендательный характер, и их рекомендовано использовать с опорой на книги автобиографического содержания и стихи самого Михаила Тимофеевича,— рассказал “Ъ” заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Вадим Жильцов.— Любые соревнования, безусловно, должны проходить с соблюдением необходимых правил безопасности, при этом речь не идет об использовании в рамках уроков боевого оружия».

Отметим, школьные тематические уроки, к которым Минпросвещения направляет свои рекомендации, по информации ведомства «закреплены в календаре, состоящем из более чем 40 событий и памятных дат, среди которых День Победы, Международный день учителя, а также столетие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова». Однако, по мнению сопредседателя независимого профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, российские учителя «проводят тематические уроки поверхностно и формально». «Никакого отрицательного, как, впрочем, и положительного, влияния на формирование духа школьника этот урок иметь не будет,— считает господин Луховицкий.— Люди, которые пишут такие рекомендации, к сожалению, весьма далеки от школ, а значительная часть учителей относится к подобным рекомендациям как к досадной мелочи. Да, учителя отчитываются о проведении тематического урока, но большинство просто делают вид, что провели его. При этом следует помнить, что никаких дисциплинарных мер к учителю за отказ проводить тематический урок применено быть не может».

«Данная методичка содержит существенный перекос в сторону милитаризации, что в очередной раз вызывает вопрос, почему патриотизм в России все чаще ассоциируется с милитаризмом, но не с искусством или наукой,— рассказал “Ъ” координатор отдела по защите прав военнослужащих организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Антон Щербак.— Методика проведения такого урока тоже сомнительная: мы должны познакомиться с американской винтовкой, а потом с автоматом Калашникова, как во времена СССР». Господин Щербак также отметил, что на вопрос «Ради жизни или ради смерти?», который решает для себя каждый разработчик оружия (в методичке эта тема заявлена как «задача всероссийского тематического урока»), «нет правильного ответа»: «Детям нужно рассказывать о способах существовать мирно, говорить с ними о миротворчестве. Но на вопросы, подобные тому, что ставит методичка, отвечать прямо не следует — нужно пытаться направить ребенка на размышления о гуманизации».

Мария Старикова, Ксения Миронова