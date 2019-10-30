В погоне за дешевой папиллярностью

Сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники “Ъ” при этом ссылаются на дерматоглифику — учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования. В Роскомнадзоре заявили, что давно следят за организациями, собирающими биометрические персональные данные, и намерены принять меры реагирования.

В 2018 году министерство образования Карелии предупреждало родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая без согласия взрослых собирает биометрические данные детей. В 2019 году стало известно о работе подобной организации в Подмосковье. 28 октября в гимназии №2 Красногорска представители негосударственного университета «Синергия» сняли у учащихся восьмого класса отпечатки пальцев. Как рассказала “Ъ” мама ученика, прошедшего исследование, Наталья Кан, она узнала об этом от сына: «По его словам, на уроке "технология" детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков. Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту». Результаты исследования сын Натальи Кан получил уже через 20 минут, в исследовании отмечались его небывалые ораторские способности и было указано, что ему больше всего подходит должность президента страны.

«Результаты полного обследования на 17 листах можно было получить за дополнительную плату, при этом результаты даже близко не совпадали с реальными способностями сына»,— рассказывает госпожа Кан. «Я была не в курсе исследования, согласия не давала,— сказала она “Ъ”.— Как выяснилось, не в курсе происходящего была и наш классный руководитель». По словам матери еще одного ученика, Александры Французовой, у ее сына также снимали отпечатки пальцев и просили персональные данные, сам он толком не мог объяснить, представители какой организации проводили исследование. «Однако в pdf-файле внизу были реквизиты компании Genetic-test и университета "Синергия"»,— говорит она. Еще одна мама, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что ее дочь спрашивала, можно ли отказаться от тестирования, но ей сказали, что его прохождение обязательно.

Представитель «Синергии» в разговоре с “Ъ” отметила, что Genetic-test — это «определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных», в чем корреспондент “Ъ” может убедиться в интернете. Согласно информации на сайте genetic-test.ru, предлагающем «протестировать ребенка прямо сейчас» при помощи одного из «научных способов определения особенностей и склонностей конкретного человека» — дерматоглифики, для тестирования используется оборудование именно для снятия отпечатков пальцев. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований еще в 2016 году установила, что «приемы, используемые для рыночного продвижения дерматоглифического тестирования, несут целый ряд признаков лженауки». Представитель «Синергии» заявила “Ъ”, что ей неизвестно о решении РАН признать дерматоглифику лженаукой.

Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий пояснил “Ъ”, что сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей. Отказ от выполнения данной нормы закона является грубейшим нарушением не только законодательства о персональных данных, но и прав детей, что должно строго преследоваться Роскомнадзором. «Наказанию должно подлежать и руководство школ, которое должно стоять на страже интересов ребенка, а не потакать незаконному сбору биометрических персональных данных»,— отметил господин Лукацкий.

В Роскомнадзоре “Ъ” заявили, что проект Genetic-test находится в зоне постоянного контроля ведомства. «Особенность данной ситуации состоит в том, что отпечатки пальцев человека являются биометрическими персональными данными, обработка которых осуществляется только в случаях, установленных Федеральным законом от 25.07.1998 №128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", которым четко определены виды и порядок проведения дактилоскопической регистрации. Обработка указанных данных в иных случаях действующим законодательством не предусмотрена»,— заявили там. В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент ведется работа по установлению лиц, реализующих проекты тестирования с использованием дактилоскопической информации, и в случае подтверждения фактов сбора данных в отношении виновных лиц будут приняты меры реагирования.

Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг заявила “Ъ”, что уже отправила в «Синергию» вопросы о лицензии и программном обеспечении. При этом госпожа Штейнберг сказала, что «собирать такие данные без ведома родителей недопустимо» и у школьников не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». На вопрос, чем «рисунки пальца» отличаются от отпечатка, она не ответила. Директор также заявила, что у школы есть договор с «Синергией» и институт не первый год проводит семинары и готовит учащихся гимназии к ЕГЭ. Она также отметила, что подобный тест «Синергия» проводит в большинстве школ Московской области. Пожелавшие не называть имен родители учеников красногорской школы №15 также сообщили “Ъ” о сборе отпечатков пальцев. В областном министерстве образования на запрос “Ъ” пока не ответили.

По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, нельзя с точностью сказать, какие именно технологии будут использоваться при снятии биометрии в будущем и можно ли будет использовать собранные данные «для хищения средств бывших школьников». «Риски такие есть, и очень существенные»,— считает он. Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отмечает, что независимо от того, для какой цели производится сбор биометрических данных, нормативные документы требуют шифровать их при передаче по сетям связи с помощью сертифицированных средств криптографической защиты.

Корпоративный университет «Синергия» впервые обратил на себя внимание СМИ в 2018 году, когда в качестве приза за третье место в конкурсе вуза в формате бизнес-марафона его организаторы пообещали «бизнес-ассистенток близняшек сроком на год». После обвинений в сексизме университет изменил приз. В 2019 году стало известно, что «Синергия» получит из бюджета более 1 млрд руб. на подготовку бизнес-тренеров и обучение региональных чиновников. Целевой аудиторией проекта должны стать женщины, бывшие военные, безработные и школьники. В июле 2019 года ФНС из-за долгов перед бюджетом приостановила операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с «Синергией».

Ксения Миронова, Вероника Горячева