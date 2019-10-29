Пребывание в СИЗО станет комфортнее

В России хотят создать частные СИЗО. С идеей выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Пилотный проект может быть реализован в столице. Предполагается, что в первом подобном изоляторе будут содержать арестованных предпринимателей — отдельно от тех, кого судят за тяжкие преступления. Проектом готово заняться бизнес-сообщество, отметила Татьяна Минеева. Сейчас содержание одного заключенного в столичном СИЗО в среднем обходится бюджету в 15,5 тыс. руб. в месяц. Кто и сколько сможет заработать на частных СИЗО? И как это изменит пенитенциарную систему в стране?

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко по просьбе “Ъ FM” оценил возможный доход для будущих владельцев изоляторов: «Будут поступать бюджетные деньги и, возможно, какие-то доходы от услуг, которые будут выплачивать за улучшенное питание, условия содержания, например, если это будет одноместная “пятизвездочная” камера с ванной, компьютером и интернетом, и чтобы там не было каких-то уголовников».

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, что частные СИЗО улучшат условия содержания подозреваемых, например, в вопросах качества питания. В этом сомневается заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она часто посещает в следственных изоляторах фигурантов громких дел и считает, что смена владельцев не отразится на работе системы: «Представьте, откроется новая частная конвойная компания, которая будет заниматься только перевозкой заключенных. Я даже не представляю, как это возможно на уровне законов, сколько потребуется согласований, какие компании будут выигрывать тендеры. Во-первых, у нас бизнес очень зависимый.

Все крупные компании предпочитают сотрудничать со следственными органами.

Какая-то крупная компания выигрывает, например, право открыть частную тюрьму, и следователи начинают, разумеется, подступаться к ней, чтобы получить привилегии: в этом СИЗО все будет происходить так, как им захочется. Давление на частную компанию со стороны следствия более вероятно, чем давление на государственную. ФСИН все время пытается отмахиваться от следственных органов, говоря им: не лезьте в нашу вотчину, мы отвечаем за людей, естественно, если с ними что-то случится, то спросят с нас. А вот частник не сможет так отбиваться».

Сторонники создания частных следственных изоляторов ссылаются на международный опыт. Подобный бизнес развит, например, в США и Великобритании. В России, действительно, нужно развивать платные услуги в СИЗО, тем более фактически они действуют и сейчас, считает исполнительный директор благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Строительство частных изоляторов она считает неудачной идеей: «Я понимаю, что хочется заработать деньги по американскому опыту.

Но в Америке одна из худших пенитенциарных систем мира — с нее нельзя брать пример.

Во-первых, там абсолютное неравенство, во-вторых, даже по факту в тюрьмах и зонах установлены какие-то коммерческие отношения. Может быть, лучше развивать то, что есть хорошее в наших СИЗО? А там есть хорошее. Например, в московских СИЗО можно заказывать хоть каждый день горячий обед из ресторана. Почему не развивать это? Почему не развивать нормальную магазинную торговлю? А то, что в московских СИЗО есть VIP-камеры, так это всем известно. Понятно, что доходы идут в карман тюремщиков, а не в бюджет. Так сделайте в бюджет, какие проблемы?»

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В этом году количество заключенных в российских СИЗО достигло исторического минимума, сообщали на прошлой неделе в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России. Впервые с 90-х годов численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых составила менее 100 тыс. человек.