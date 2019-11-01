Детям здесь раздолье

По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны. И банки, и правозащитники уверены — решением проблемы могло бы стать обязательство по выделению детских долей уже после погашения ипотеки.

Как сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, готовятся поправки в законодательство, которые урегулируют ключевую проблему с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Сегодня в ситуации, когда сделка оформляется как альтернативная и в продаваемой квартире есть детские доли, это невозможно. По словам господина Аксакова, инициаторами поправок стали банкиры.

Детские доли чаще всего выделяются в случае, когда при приобретении жилья были использованы средства материнского капитала. В подобной ситуации по закону родители обязаны оформить нотариально заверенное обязательство по выделению детям долей в приобретаемом жилье. Однако в результате в дальнейшем семья оказывается ограничена в сделках с этой недвижимостью, отмечает глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Если родители захотят продать старую квартиру и с помощью ипотеки купить новую, то необходимо получить согласие органов опеки, которые всегда настаивают на выделении доли детям в новом жилье. Однако на это не согласны банки, которым оно закладывается.

По словам госпожи Заботиной, проблема в том, что в случае дефолта по кредиту банк не сможет покрыть долг от продажи залога, поскольку доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки. В итоге заемщики с детскими долями всегда получают отказ в ипотеке с участием имеющегося жилья.

Как показал опрос банков, проведенный “Ъ”, средства маткапитала используют для погашения ипотеки около 5–6% заемщиков, доля же отказов по этому основанию в общем объеме составляет 5–10%. «Хотя эти доли с годами почти не меняются, количество запросов растет, так как увеличивается общее число заемщиков»,— поясняет собеседник “Ъ” в банке топ-10. «При этом по той же "детской" ипотеке (для семей с двумя и более детьми, которая выдается на льготных условиях.— “Ъ”) отказ по этому основанию получает каждый пятый»,— добавляет источник “Ъ” в банке, входящем в десятку крупнейших по объему ипотеки.

Проблема стала особенно актуальной именно сейчас, указывает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков, так как уже довольно много семей получили сертификат на материнский капитал, использовали его на покупку жилья и закрыли ипотечный кредит.

Сертификат на материнский капитал выдается с 2007 года. По данным ПФР, по состоянию на 1 января 2019 года было выдано 9,2 млн сертификатов. При этом большую часть средств (около 70%) их обладатели тратят на улучшение жилищных условий.

Решением проблемы могло бы стать более четкое регламентирование процедуры получения согласия органов опеки при проведении альтернативных сделок по ипотеке, указывает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов. «Можно установить в законе обязанность выделить долю несовершеннолетним в недвижимом имуществе после погашения всех кредитов»,— говорит руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев. По словам Марины Заботиной, с родителей можно брать нотариальное обязательство о выделении долей детям после погашения ипотечного кредита.

Согласны с предложениями банкиров и правозащитники. По словам преподавателя кафедры семейного права МГЮА Виктории Дергуновой, подобная норма не приведет к ущемлению прав детей. В настоящее время семьи в подобной ситуации вообще лишены возможности брать средства на улучшение жилья. Кроме того, указывает она, в проекте можно предусмотреть, что доли в будущей квартире будут определяться еще на этапе сделки и выделяться автоматически после снятия обременения банком.

Впрочем, есть мнение, что законодательного решения у проблемы нет. «Не стоит забывать, что в случае дефолта по кредиту банк будет вынужден изъять предмет залога,— указывает собеседник в крупном банке.— Значит, доли детям выделены не будут и их положение ухудшится, и мы пока не видим решения проблемы». По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, он подключится к работе над проектом, как только тот будет внесен.

Вероника Горячева