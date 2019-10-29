Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении у Газпромбанка миноритарной доли в компании «МФ Технологии» — одного из совладельцев интернет-компании Mail.ru Group. Сделка, которая позволит Сбербанку контролировать около 20% голосующих акций Mail.ru Group, оценивается источниками Bloomberg в $170 млн.

Сбербанк 29 октября объявил о планах войти в капитал одного из акционеров Mail.ru Group — АО «МФ Технологии». Сбербанк сообщил, что подписал с Газпромбанком необязывающее соглашение о приобретении у него доли в «МФ Технологии». До конца 2019 года Сбербанк планирует заключить обязывающее соглашение, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов. «Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшению пользовательского опыта»,— отмечает в пресс-релизе Сбербанка. “Ъ” направил запрос в пресс-службу Газпромбанка.

Сейчас АО «МФ Технологии» владеет 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Совладельцами «МФ Технологии» (МФТ) выступают структура «МегаФона» Lefbord Investments Limited (45%), Газпромбанк (35%), USM (9%) и «Ростех» (11%). Таким образом, в случае приобретения у Газпромбанка его доли Сбербанк получит чуть более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.

Источники агентства оценивали возможную сумму сделки в $170 млн.

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, интернет-холдинг видит большой потенциал в сотрудничестве и рассчитывает на «продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком».

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместную O2O-платформу на базе сервиса доставки еды Delivery Club (на 100% принадлежит интернет-холдингу) и агрегатора такси «Ситимобил» (Mail.ru Group владеет в ней 22,78% и планирует консолидировать не менее 75% сервиса). Стороны намерены вложить в совместное предприятие до 64 млрд руб. Обязывающее соглашение они планируют подписать до конца года.

Сбербанк планирует завершить строительство своей цифровой экосистемы к 2024 году, говорил ранее в интервью “Ъ” президент Сбербанка Герман Греф. В августе Сбербанк закрыл сделку о приобретении 46,5% в Rambler Group. Сбербанк также развивает совместное предприятие в сфере e-commerce на базе «Яндекс.Маркета». Кроме того, у Сбербанка есть «золотая акция» в головной структуре «Яндекса», которая дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в интернет-компании.

«Сбербанком движет желание нарастить присутствие на быстрорастущем интернет-рынке, а масштабных интернет-компаний у нас только две. Неудивительно, что интересы Сбербанка могут возникать и там, и там. Но пока острого конфликта интересов я здесь не вижу»,— говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Аналитик не исключает, что Сбербанк в дальнейшем захочет нарастить свою долю в Mail.ru Group.

Дмитрий Шестоперов