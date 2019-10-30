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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Верховный суд защитил декларантов

Данные об их активах закрыли для уголовного преследования

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Президиум Верховного суда запретил использовать для возбуждения уголовных дел сведения, заявленные самими декларантами. Так высшая судебная инстанция отреагировала на дело предпринимателя Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и отмывании похищенного. Основанием для его дела стали сведения из декларации для амнистии капиталов.


Президиум Верховного суда по поручению председателя ВС Вячеслава Лебедева рассмотрел сегодня вопрос о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом 2015 года «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках». ВС подчеркнул, что подобные сведения признаются налоговой тайной. Режим доступа к ним обеспечивают исключительно органы ФНС.

Иные органы, отметил пленум, не вправе получать к ним доступ, в том числе по судебным решениям. Сам декларант может их использовать в том числе в качестве доказательств в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу, и суды не увидели в этом нарушений. Соответствующие решения были отменены Верховным судом. Теперь, опираясь на постановление пленума ВС, суды должны принимать решения в пользу декларантов.

Речь идет о деле в отношении совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, строившей морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Его арестовали в декабре 2016 года. Господин Израйлит обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (ст. 193.1, ст. 174.1 и ст. 159 УК РФ). Декларацию, в которой он указал свои иностранные активы, изъяли в 2017 году и использовали как доказательство по уголовному делу.

Николай Сергеев


Почему Верховный суд вернул вопрос о спецдекларации Валерия Израйлита в суд первой инстанции

Зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов в конце октября отменил решение ВС не рассматривать кассационную жалобу по судебному решению, признавшему законность изъятия ФСБ спецдекларации предпринимателя Валерия Израйлита в ФНС. Вопрос о том, допустимы ли действия правоохранителей, игнорировавших данные при «офшорной амнистии» гарантии государства при подаче деклараций, будет решаться в ходе рассмотрения дела господина Израйлита в уголовном процессе.

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