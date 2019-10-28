Генераторы неслучайных чисел

По данным “Ъ”, ФАС заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией), что спровоцировало резкий рост стоимости энергии в первом полугодии. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб. После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.

ФАС провела предварительный анализ причин стремительного роста энергоцен на рынке на сутки вперед (РСВ) в январе—июне, сообщили “Ъ” в службе. В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) электроэнергия начала дорожать с января (сразу на 7,6% год к году), продолжая по восходящей в феврале (на 9,2%), марте (14%), апреле (10%), мае (13%) и июне (на 15%, до 1,326 тыс. руб. за 1 МВт•ч). Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2%, в феврале — 8,2%, марте — 10,2%, апреле — 14%, мае — 32%, июне — 28% (до 1,022 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

Основная часть электроэнергии продается один раз в сутки, отклонения от планируемых объемов потребители докупают на балансирующем рынке. На рынке электроэнергии генкомпании продают реально выработанные киловатт-часы, возмещая переменные расходы электростанций (в основном топливные). На продажу электроэнергии приходится больше половины выручки — 56% в 2018 году. Энергетики также получают деньги за продажу мощности — это фиксированные ежемесячные выплаты, компенсирующие условно-постоянные расходы.

После жалоб потребителей в июле ФАС запросила статистику о торгах у «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и у «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). После предварительного анализа служба выявила «признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний», сообщил “Ъ” заместитель главы ФАС Виталий Королев. По его словам, энергетики подавали завышенные ценовые заявки на РСВ, в ряде случаев уровень превышал среднерыночные индексы более чем на 30%. ФАС проводит дополнительную проверку «наличия признаков согласованных действий генкомпаний для принятия окончательных процессуальных решений».

Как пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с предварительными итогами расследования, в европейской части РФ и на Урале высокие цены складывались в основном в зонах с запертой мощностью, где группы генераторов, пользуясь слабыми сетевыми связями (это не позволяет пропустить в зону более дешевую электроэнергию), резко повышали ценовые заявки, тем самым замыкая торги на РСВ своим дорогим предложением.

Общая переплата потребителей из-за этих отклонений составила около 60 млрд руб., посчитали в «Сообществе потребителей энергии», отметив, что от завышения цен пострадали в том числе бюджетные организации. В ассоциации надеются, что меры со стороны ФАС будут симметричны масштабу завышения энергоцен. Определенный эффект от расследования уже есть: после его начала цены на РСВ стали резко падать. В первой зоне они снизились в августе на 1,2%, а в сентябре — на 4,8% (1,291 тыс. руб. за 1 МВт•ч), во второй зоне в августе упали сразу на 17%, в сентябре — уже на 38,9% (560 руб. за 1 МВт•ч). По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», снижение цен происходит из-за возобновления импорта дешевой электроэнергии из Казахстана, восстановления производства ГЭС, что накладывается на высокую базу третьего квартала 2018 года, когда цены РСВ показали существенный рост.

В Сибири сказывается ранний отопительный сезон, из-за которого увеличиваются ценопринимающие предложения (бесценовые заявки) от ТЭЦ, добавляет аналитик.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний не ответили на запрос “Ъ”. В «Совете производителей энергии» сообщили “Ъ”, что «цены определяются рыночными механизмами, к которым относится и РСВ». В «Системном операторе» лишь отметили, что в первом полугодии отсутствовали «системно значимые технологические факторы», которые бы могли существенно повлиять на изменение режима работы энергосистемы. «Совет рынка» в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС.

За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3–15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal. На практике нарушители платят штрафы в среднем 7–8%, уточнил юрист, а для директоров компаний предусмотрено уголовное наказание — лишение свободы до трех лет. За манипуляцию энергоценами, добавил он, есть и отдельный штраф в размере 1 млн руб.

Полина Смертина, Татьяна Дятел