Фирмы-пятидневки

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».

Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.

Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.

Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.

В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.

Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.

Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.

Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.

Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.

После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.

Владислав Трифонов