В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Депутаты фракции «Справедливой России» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Они предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ — до семи лет.

Руководитель фракции Сергей Миронов заявил, что депутаты СР сделали работу за правительство, которому президент Владимир Путин позавчера, 28 октября, поручил подготовить законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

«И дело не только в поручении главы государства. Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления, когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости»,— сказал господин Миронов.

Для введения ответственности предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ. Сейчас ответственность за пропаганду предусмотрена только Кодексом об административных правонарушениях. «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья»,— заявил глава фракции СР.

Кремль пока не сформировал позиции относительно инициативы фракции СР, она не связана с поручением господина Путина по разработке законопроекта, сказал сегодня, 30 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это самостоятельная инициатива. Пока нет сформированной позиции, это совершенно новая инициатива и еще только начинается работа над текстом»,— сказал господин Песков. При этом он не стал комментировать вопрос о том, что считать пропагандой наркотиков и не приведет ли широкая трактовка к злоупотреблениям. Он считает этот вопрос преждевременным, так как законопроект только прорабатывается.

Ранее член Совета федерации от «Единой России» Андрей Клишас предложил предусмотреть наказание за пропаганду наркотиков от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как могут ужесточить наказание — в материале “Ъ FM” «Наркотики вычистят из Сети сроками».