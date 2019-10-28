Аргентине надоело быть правой

Аргентина после четырехлетнего перерыва вернулась в «левый пояс» Латинской Америки. Лидеры Кубы, Боливии и Венесуэлы в числе первых направили поздравительные телеграммы бывшему аргентинскому премьер-министру Альберто Фернандесу, победившему на воскресных президентских выборах. Вместе с ним на пост вице-президента избралась Кристина Фернандес де Киршнер, руководившая Аргентиной в 2007–2015 годах. В ходе предвыборной кампании этот политический тандем не раз критиковал либеральную экономическую политику действующего правительства. Исход выборов оказался неприятной новостью для инвесторов, опасающихся возвращения Аргентины к политике популизма и протекционизма.

Патагония — за киршнеризм

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса. Я только что говорил с ним и пригласил на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Единственное, что важно,— это будущее и благополучие аргентинцев»,— заявил по итогам подсчета голосов, поданных на воскресных выборах, действующий глава государства Маурисио Макри. Его соперник такой настрой поддержал, заверив: «Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит, это чтобы аргентинцы перестали страдать раз и навсегда».

По данным после подсчета 97,92% бюллетеней, Маурисио Макри набрал 40,38% голосов. Альберто Фернандес заручился поддержкой 48,10% избирателей. Согласно аргентинскому законодательству, этого достаточно для победы уже в первом туре.

Альберто Фернандес далеко не новичок в аргентинской политике. Так, в 2003–2008 годах он возглавлял правительство страны. Назначил его на эту должность президент-левоцентрист Нестор Киршнер. Правление господина Киршнера запомнилось активной борьбой с последствиями дефолта 2001 года: президент проводил протекционистскую политику и, в частности, пытался стабилизировать ситуацию путем установления жесткого валютного контроля. В 2007 году победу на президентских выборах одержала его супруга Кристина Фернандес де Киршнер, которая продолжила курс своего мужа. После ухода с поста главы государства она стала сенатором, а значит, получила неприкосновенность — что явно было нелишним, учитывая возбужденные в отношении нее дела по фактам коррупции, растраты государственных средств и неисполнения обязанностей госслужащего.

Нынешние выборы предоставили Кристине Фернандес де Киршнер возможность реванша. Она выдвигалась в тандеме с Альберто Фернандесом и теперь займет пост вице-президента. При этом политические противники дуэта-победителя предупреждают, что в результате де-факто бразды правления могут оказаться в женских руках.

Одной из причин успеха левоцентристов на выборах могло стать активное ведение ими предвыборной кампании. По оценке корреспондента “Ъ”, в Буэнос-Айресе билбордов с Альберто Фернандесом было значительно больше, чем политической рекламы за Маурисио Макри. При этом левоцентрист неизменно изображался вместе с Кристиной Фернандес де Киршнер.

Сама она при этом была максимально активна. Значимым пунктом кампании стала публикация кандидатом в вице-президенты книги «Искренне ваша», которая незадолго до выборов лежала на самых видных местах во всех книжных магазинах Аргентины. Автор книги устроила турне в ее поддержку. Так, 14 октября корреспондент “Ъ” оказался в городе Эль-Калафате в аргентинской части Патагонии, где в то же время находилась и экс-президент. По дороге из аэропорта она могла увидеть десятки одинаковых плакатов с надписью «Добро пожаловать, доктор Кристина Фернандес».

Многочисленные туристы, которые со всего мира съезжаются в Эль-Калафате для посещения ледника Перито-Морено, а также для дальнейшей поездки в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне, визит политика особо не заметили. Но для жителей региона он стал едва ли не самым важным событием за последние месяцы. Население Эль-Калафате — около 21 тыс. человек. При этом около 7 тыс. человек собрались вечером 14 октября на местном стадионе послушать экс-президента. Ее (а также Альберто Фернандеса) в итоге поддержало на выборах большинство жителей аргентинской Патагонии.

Выступая на стадионе Эль-Калафате, Кристина Фернандес де Киршнер сразу дала понять, что этот город занимает особое место в ее сердце. «Я впервые приехала в Эль-Калафате в 1982 году вместе с Нестором, и правда состоит в том, что это не была любовь с первого взгляда. Но я видела, как город преобразуется и становится тем, чем является сегодня»,— заявила она под аплодисменты жителей города. Экс-президента с Эль-Калафате связывает многое. Именно там от сердечного приступа в 2010 году умер Нестор Киршнер. Именно там в своем двухэтажном доме госпожа Киршнер проводила значительную часть времени после ухода в 2015 году с поста президента.

Презентация книги в итоге вылилась в полноценное предвыборное выступление. Так, немало внимания госпожа Киршнер уделила критике либеральных экономических реформ Маурисио Макри.

«Сегодня госдолг находится на уровне 100% от ВВП. Мы же оставили его в иностранной валюте на уровне 13%»,— заявила, в частности, Кристина Киршнер.





Она уверена, что ее экономическая политика была успешна: госдолг уменьшился, безработица снизилась, минимальная зарплата стала самой высокой в Латинской Америке, трудовое законодательство усовершенствовано. На проблемах — рекордной инфляции, рецессии, оттоке иностранного капитала — она при этом предпочитает внимание не акцентировать.

Придя к власти в 2015 году, Маурисио Макри немедленно отказался от экономической политики четы Киршнер — например, стал активно зазывать иностранных инвесторов, провел реформу по либерализации обменного курса и снял ограничения на валютные операции. Однако это привело как к позитивным, так и негативным последствиям — в частности, дальнейшему росту инфляции (в 2018 году она составила 47%, в то время как в 2015 была на уровне 23%) и уровня бедности (до 34%).

Экономика была в центре внимания в ходе всей предвыборной кампании и, в частности, многочисленных массовых акций протеста, которые регулярно проходили в эти дни в Аргентине. Так, корреспондент “Ъ” стал свидетелем манифестации членов профсоюзов, которые собрались в центре Буэнос-Айреса. Улучшения условий труда они требовали под по-латиноамерикански веселые ритмы: тон задавала группа барабанщиков. Большинство участников этой манифестации выступали против политического курса Маурисио Макри и наверняка голосовали в воскресенье за левоцентристский тандем.

Раскол по идеологической линии

Альберто Фернандес в ходе предвыборной кампании обещал вплотную заняться социальными вопросами, а также провести переговоры с Международным валютным фондом о новых условиях представления кредитной линии на $57 млрд и с инвесторами — о реструктуризации облигаций. Маурисио Макри же предупреждал: «На этих выборах Аргентина должна определить, продолжает ли она идти по пути трансформации, усиления демократии, совершенствования и развития или же возвращения к авторитарной популистской модели, которая закончилась провалом везде, где применялась».

Подобные опасения в Аргентине испытывали многие. В августе победа Альберто Фернандеса в ходе предварительных выборов (они обязательно проводятся в стране перед основным голосованием) спровоцировала обвал финансового рынка, курс аргентинского песо всего за несколько дней снизился на 30%. Эксперты тогда отмечали, что победа Альберто Фернандеса повысит угрозу нового дефолта по долгу страны в течение нескольких лет. 25 октября, в последний день торгов перед президентскими выборами, курс аргентинского песо упал до 65 за доллар (за неделю до этого один доллар давали за 60 песо).

В понедельник глава Центрального банка Аргентины Гидо Сандлерис рассказал: с августа резервы ЦБ снизились до $43,5 млрд, то есть «более чем на $22 млрд».

«Из них $12 млрд были потрачены до введения валютного контроля в начале сентября, остальные $10 млрд — после»,— рассказал он. Треть резервов ушла на выплаты по долгам, еще треть — на интервенции ЦБ для сдерживания курса, остальное — на «снижение вкладов в долларах». «На прошлой неделе снижение резервов ускорилось в значительной части за счет роста спроса на доллары со стороны физических лиц. Мы посчитали, что тенденция может продолжиться на этой неделе, поэтому мы приняли меры»,— заявил Гидо Сандлерис, поясняя необходимость ужесточения ограничения на покупку долларов для физических лиц. За день до этого ЦБ объявил: физлица, у которых есть банковский счет в Аргентине, смогут покупать до $200 в месяц (вместо $10 тыс. до этого). Для обмена наличных средств установлен еще более жесткий лимит — $100 в месяц.

Избрание Альберто Фернандеса продемонстрировало существующий раскол в Латинской Америке.

Так, правый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что итоги выборов в Аргентине могут оттолкнуть от страны иностранных инвесторов и производителей, а также негативно сказаться на торговых отношениях Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), куда входят оба этих государства, с другими странами и региональными блоками. «Сожалею. У меня нет магического хрустального шара, но полагаю, что Аргентина сделала неудачный выбор»,— сказал господин Болсонару. Альберто Фернандес в долгу не остался и уже после своего избрания призвал к освобождению из тюрьмы экс-лидера Бразилии и главного идеологического противника Жаира Болсонару — левого политика Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию, но соратники господина да Силвы уверены, что речь идет о преследовании по политическим мотивам.

Тем временем левые политики Латинской Америки были воодушевлены новостями из Буэнос-Айреса. «Братские поздравления Кубы избранному президенту Аргентины Альберто Фернандесу и вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер с их победой на выборах»,— написал в Twitter кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил: «Это триумф, который, несомненно, выражает надежду аргентинского народа». «Поздравления и революционные объятия нашим братьям Альберто Фернандесу и Кристине Фернандес де Киршнер, избранным на пост президента и вице-президента Аргентины на демократических выборах, которые возрождают надежду на лучшие дни в этой стране,— написал в Twitter президент Боливии Эво Моралес.— Великая родина приветствует ваш триумф».

Павел Тарасенко, Эль-Калафате—Буэнос-Айрес—Москва