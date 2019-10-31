Минкульт не собирается запрещать показ «Джокера», несмотря на жалобы

Министерство культуры России не будет запрещать показ фильма «Джокер», хотя в ведомство поступают жалобы от россиян, рассказал министр Владимир Мединский в эфире «Авторадио».

«Какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено»,— сказал министр культуры.

Картина главе ведомства не понравилась. По словам господина Мединского, если бы по поводу «Джокера» обратились за поддержкой в Минкульть, «у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку».

«Джокер», по данным Kinobusiness, собрал в России и странах СНГ почти 1,8 млрд руб. и лидировал в прокате два уикенда подряд.

Напомним, в 2018 году Минкульт запретил прокат фильма «Смерть Сталина». Владимир Мединский назвал картину глумлением над историей.

Подробнее о реакции на «Джокера» — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».