Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал домашние задания в школах «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя».

«От нее будем уходить. Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня»,— написал он в соцсети «ВКонтакте». К такому решению губернатор пришел после просмотра стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына», в котором тот критикует существующую систему обучения.

«Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему»,— резюмировал Евгений Савченко.

В пресс-службе губернатора “Ъ” уточнили, что господин Савченко озабочен ростом количества домашних заданий в школах региона: «Поставлена задача выявить причины проблемы и найти пути выхода». На данный момент в режиме полного дня (когда ученики остаются в учреждении до вечера) работает десять школ региона. По данным департамента образования Белгородской области, к 2021 году на такую систему должны перейти 50% учреждений.

Андрей Прах, Воронеж