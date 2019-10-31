В детский сад запустили убийцу

В России, пожалуй, впервые было совершено умышленное убийство ребенка в детском саду. За преступление задержан пьяный и, очевидно, неадекватный житель Нарьян-Мара, который таким образом пытался совершить некий обряд. Детские сады, как выяснилось, охраняются не лучше школ, где ЧП происходят постоянно.

По распоряжению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в Нарьян-Мар отправлены следователи и эксперты центрального аппарата этого ведомства, которые должны принять к своему производству уголовное дело, уже возбужденное по ч. 2 ст. 105, ст. 293 и ст. 238 (убийство малолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК.

По данным следствия, в детский сад №48 «Сказка», охраняемый сотрудниками ЧОПа «Святогоръ», беспрепятственно вошел 36-летний местный житель Денис Поздеев, находившийся в состоянии опьянения. Дверь охранник ему открыл дистанционно, даже не спросив, к кому именно направляется подозрительный посетитель. Якобы охранник решил, что это отец одного из малышей. Поздеев отправился в комнату, где в тихий час отдыхали дети, и зарезал одного из них — 6-летнего мальчика. Охранник вызвал полицию, которая задержала нападавшего, передав его следователям СКР.

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь»,— сказал сразу после задержания подозреваемый Поздеев, отвечая на вопрос, почему он совершил преступление.

По его словам, книгу он приобрел в магазине. «Вечная жизнь полагалась близким, а богатая — ему самому и опять же близким»,— сообщил он. А когда убийцу спросили, зачем он проник в детский сад, тот сказал о некоем обряде: «Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось...»

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, а затем собирается отправить его на судебно-психиатрическую экспертизу. По словам участников расследования, Поздеев вел себя явно неадекватно, к тому же проверяется информация о том, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.

Одновременно следствию предстоит разобраться в причинах, способствовавших убийству ребенка.

За халатность к уголовной ответственности могут быть привлечены охранники детского сада и его заведующая.

Представители властей Нарьян-Мара сообщили, что проверяют безопасность всех дошкольных заведений, а ЧОПом уже занялись специалисты, отправленные в регион главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Напомним, что после серии недавних нападений на учащихся, самым громким из которых стала бойня, устроенная в колледже в Керчи в прошлом году (погиб 21 человек и еще более 40 получили ранения), представители различных министерств и депутаты предлагали ввести определенные правила и ограничения, которые смогут защитить детей. Тем не менее единых для всей страны стандартов обеспечения безопасности учебных заведений до сих пор нет.

Сейчас за обеспечение безопасности образовательного учреждения персональную ответственность несет его руководитель. Только он может нанять для охраны специализированную организацию. Охранять учебные заведения могут сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), сторожа, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Сторожами нанимают в основном граждан пенсионного возраста, поскольку такая охрана стоит дешевле, чем услуги ЧОПа, а тем более гвардейцев. Самыми незащищенными, как правило, оказываются небольшие школы и сады в регионах.

К примеру, в профсоюзе «Учитель» отмечают, что договоры с ЧОПами обычно заключают учебные заведения, расположенные в крупных городах, а остальные охраняются вахтерами и сторожами.

По словам председателя правления ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур» (КЦ РОСС) Александра Козлова, несмотря на то, что постановление правительства РФ №1235 прямо требует от администрации учебных заведений, категорированных как объекты первой и второй категории опасности (к первой относятся объекты, в результате совершения теракта на которых могут пострадать более 500 человек, ко второй — организации, где может пострадать от 100 до 500 человек), заключить договоры на обеспечение безопасности с частными охранными организациями, по факту, по оценкам экспертов, такие договоры имеют не более 20% школ и дошкольных образовательных организаций.

Ксения Миронова, Николай Сергеев