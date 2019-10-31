Маленькие площади дают большие привилегии

В Москве появились в продаже квартиры общей площадью 11 кв. м. По данным исследовательской компании «Метриум», это самые компактные малогабаритки за всю историю ведения обзоров рынка. 11-метровые квартиры в двух разных проектах — на юго-востоке столицы и в районе Дегунино — предлагает один и тот же девелопер. Он называет это не квартирой, а пространством для жизни. Цены стартуют от 2,5 млн руб.

Главный козырь такого предложения - это возможность регистрации в столице. То есть покупатель получит доступ ко всем социальным привилегиям москвича, отметила руководитель отдела аналитики и консалтинга компании «Метриум» Мария Герасимова: «Маленькие площади на рынке апартаментов появлялись и раньше, а вот на рынке жилых помещений, где можно прописаться, это действительно новое явление. Целевая аудитория таких проектов — это инвесторы, например, для последующей сдачи в аренду или продажи, это студенты, как первое жилье, когда они хотят отделиться от родителей, либо приезжие, в том числе для возможности прописки, потому что в Москве всегда был рынок комнат на вторичном рынке жилья, и он пользовался определенной востребованностью.

В отличие от комнат на вторичном рынке жилья, здесь планировка включает небольшой санузел и кухонную нишу.

Это нельзя назвать полноценной кухней в таком пространстве. Будет, скорее, кухонная панель, где есть плита и раковина. Санузел площадью 2,5 метра включает душевую кабину, то есть можно даже вымыться».

Малогабаритки нового формата оценили не все эксперты рынка недвижимости. Скорее всего, это просто маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к проекту. Оба дома, о которых идет речь, соседствуют с большими новостройками и явно проигрывают в борьбе за новоселов.

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Несмотря на рекламные уловки, реального покупателя 11-метровое жилье не найдет, убеждена управляющий партнер инвестиционной Группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Это панельная конструкция, в которую встраивали что могли. Возможно, это была какая-то “малосемейка-общежитие”. Поэтому, не меняя статус, сделали капремонт. Ничего гениального в проекте нет.

Я вижу только маркетинговый ход.

Там конкуренция, чтобы на общем информационном фоне не потеряться. 11,5 метров — это 2,5 млн руб., это 200 тыс. руб. за 1 метр. Это достаточно высокая цена для района Дегунино с учетом конкуренции. Ликвидность этого продукта для меня крайне непонятна. За эти деньги можно купить апартаменты, но нельзя прописаться. Если тебе регистрация настолько важна, возможно, это какая-то альтернатива, но это такая дорогая прописка».

Некоторые риелторы советуют россиянам привыкать к скромным жилым пространствам. Появление очень маленьких квартир — это общий тренд для всех мегаполисов мира. Например, в Гонконге продают малогабаритки общей площадью 9 кв. метров. А в Лондоне недавно закрыли сделку по продаже квартиры в 5,5 кв. метров. Стоила она 100 тыс. фунтов стерлингов. Это больше 8 млн руб.

Светлана Белова