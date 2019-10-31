Сенатор от Хабаровской думы отказался от поста на фоне скандала с судимостью

Депутат и представитель законодательной думы Хабаровского края в Совете федерации Дмитрий Приятнов (ЛДПР) сегодня, 31 октября, подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил председатель фракции ЛДПР в думе Сергей Зюбр. Как сообщалось, у новоизбранного сенатора обнаружилась погашенная судимость и ЦИК намерен провести служебное расследование в отношении Хабаровской краевой избирательной комиссии, с опозданием опубликовавшей необходимую информацию.

«Наше мнение такое: нас ввели в заблуждение. Это халатность или грубая ошибка (Хабаровской.— “Ъ”) избирательной комиссии. Это ошибка против всех. Депутатов ввели в заблуждение сокрытием данной информации. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание — жестким»,— заявил господин Зюбр.

Губернатор региона Сергей Фургал в распространенном пресс-секретарем заявлении возмутился «грязной политической историей, которая разыгрывается на глазах у всей страны». «Я хочу задать вопрос избирательной комиссии: если вы заранее знали, что данный кандидат (в сенаторы.— “Ъ”) имел судимость, почему вы это скрыли? С какой целью? По халатности или преднамеренно? Как бы там ни было, вы обманули всех без исключения депутатов краевой думы: когда они голосовали, они ничего не знали, а вы ничего не сказали»,— сказал он и также выразил надежду на тщательное расследование ЦИКа и наказание тех, «кто устроил эту политическую провокацию».

Глава избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов назвал обвинения в свой адрес беспочвенными, но по факту признал ошибку комиссии. «Я понятия не имел, кто такой Приятнов до 23 октября, и заинтересованности никакой у меня не было. Да, есть ошибка в работе аппарата, в работе секретаря комиссии, которому документ был отписан, а он его перепутал с документом из нашего информационного центра, не придал этому значения»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Одной из причин ошибки он назвал большую нагрузку «работавших по 14–15 часов» сотрудников во время избирательной кампании.

На выборах 8 сентября кандидат от ЛДПР Дмитрий Приятнов был избран депутатом Хабаровской краевой думы по списку партии, а в октябре депутаты 32 голосами против 2 избрали его представителем законодательного собрания края в Совфед. Впоследствии обнаружилось, что у него имеется погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), о которой на сайте избиркома не сообщалось при регистрации списка.

Подробнее о том, как краевой избирком ответит за нарушение при регистрации партийного списка ЛДПР, читайте в публикации “Ъ”.

Эрнест Филипповский, Хабаровск