ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект. В законопроекте отмечено, что средства в рамках ГПП могут быть наследованы на этапе выплаты пенсий.

В частности, ГПП будет полностью добровольным. Пенсионная схема предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Размер взноса участник схемы сможет определить сам, а также при желании он сменить НПФ без потери дохода от инвестиций.

Также схема предлагает срочную выплату на 15 лет, а также другие разновидности, предусмотренные пенсионными правилами НПФ. Таким образом, участник ГПП может начать получать пенсию либо с началом наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты первого пенсионного взноса в ГПП. Пенсионная выплата будет подлежать индексации на уровень инфляции ежегодно. Если участнику потребуется дорогостоящее лечение, то он сможет забрать свои средства из ГПП.

«Мы скрестили в стандартном плане элемент пожизненной пенсии, а с другой стороны — наследуемость. Но есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату 15 лет, то есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного-двух лет происходит расчет на следующие 15 лет исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет»,— объяснил журналистам господин Швецов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, если возникнет потребность копить в двух-трех НПФ, то в схему могут быть внесены соответствующие изменения.

Центральным оператором ГПП станет Национальный расчетный депозитарий (НРД), который будет вести персонифицированный учет пенсионных прав, а также администрировать переводы граждан между НПФ, через него же будут осуществляться и выплаты. Вся сумма будет гарантироваться на каждом из этапов.

Ранее о деталях ГПП сообщал “Ъ” со ссылкой на источники. По мнению экспертов, учитывая слабость российской экономики, низкие доходы граждан и отсутствие доверия к пенсионной системе, большого количества желающих стать участниками этой системы ожидать не приходится.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пенсии завалят льготами».